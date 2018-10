Šéf polície prehovoril o vyšetrovaní vraždy Kuciaka († 27): Vážne priznanie Lučanského

Prehovoril o pozadí vyšetrovania. Prezident Policajného zboru Milan Lučanský vysvetľuje, ako polícia postupovala počas pátrania po páchateľoch otrasnej vraždy.

Pozoruhodné je, že muži zákona museli akciu spustiť minimálne o dva mesiace skôr, ako plánovali, čo im zabránilo v získaní ďalších dôkazov proti reálnemu zadávateľovi popravy.

Lučanský v rozhovore pre Aktuality hovorí, že nemožno vylúčiť jednotlivé verzie vyšetrovania. „Nikdy nebudem vylučovať taliansku ani albánsku stopu, lebo je to stále len v úrovni vyšetrovania. Nie je vylúčené, že sa nemôže neskôr objaviť a preukázať,“ povedal.

Vysvetľuje, že možných vykonávateľov skutku mali už mesiac. „Snažili sme sa dostať aj k objednávateľovi. Museli sme však zohľadniť fakt, že niektorí právni zástupcovia, ktorí majú viacero informácií zo spisu, mali informácie aj o tom, že táto akcia je pripravovaná. Tak sme museli pristúpiť k jej realizácii, aby nedošlo k jej zmareniu. Čo mi je veľmi ľúto, lebo sme mohli túto vec potiahnuť ešte dva mesiace a možno by sa podarilo preukázať aj to, kto je objednávateľ,“ priznáva s tým, že teraz to bude obťažnejšie aj pre možné procesné pochybenia.

Lučanský priznal, že pri obhliadke domu vo Veľkej Mači, kde došlo k vražde, sa polícia dopustila chýb. „Po mojom nástupe som dal spraviť kontrolu v celom postupe na mieste skutku. Ak by som bol ja vyšetrovateľ na mieste, tak vykážem každého, kto tam nemá čo robiť. Mne je jedno, či je to minister vnútra, alebo predseda vlády,“ hovorí Lučanský.

Dodáva, že na súde môže advokát napadnúť všetky dôkazy z miesta činu ako nezákonné, lebo sa tam pohyboval niekto, kto tam nemal byť. Naráža na prítomnosť vtedajšieho šéfa jednotky NAKA Roberta Krajmera na mieste činu.

Práve o ňom písal aj Ján Kuciak. Jeho pohyb na mieste môže sťažiť objasňovanie celého skutku. „Peter Hraško (riaditeľ NAKA) ako nadriadený tam mohol byť, ale Krajmer tam podľa môjho uváženia nemal čo robiť,“ skonštatoval Lučanský. Hovorí tiež, že psychologický posudok nedokáže zaručiť, že z policajta sa neskôr nestane nájomný zabijak.

Krajmer sa nedopustil trestného činu

Inšpekcia MV SR sa zaoberá a vyšetruje trestné činy policajtov. Nemáme vedomosť o tom, že by sa Robert Krajmer dopustil trestného činu. Policajný prezident Milan Lučanský dal urobiť kontrolu prvotných krokov na mieste činu, aby sme sa v budúcnosti podobných chýb vyvarovali.

