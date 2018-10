Herečka Pauhofová si buduje vlastné hniezdočko: Stavia bez povolenia?!

Z herečky developerka! Táňa Pauhofová (35) získala darovacou zmluvou dom, ktorý patril jej zosnulému dedkovi Jozefovi. Nenápadná nehnuteľnosť, ukrytá v spleti ihličnanov, je už minulosťou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Do lukratívnej bratislavskej štvrte totiž nabehli robotníci a pomocou ťažkých strojov zrovnali chátrajúcu vilku so zemou. Pauhofová sa zrejme rozhodla konečne usadiť a vytvoriť si domov podľa svojich predstáv. Tánino nové hniezdočko už má položenú základovú dosku, ale zdá sa, že budúca pani domu sa mohla s radostnou správou akosi zabudnúť pochváliť príslušným úradom!

Pauhofová vyhrnula rukávy a rozhodla sa postaviť si svoj sen. Miesto na jeho realizáciu má viac ako nebeské. Zdedený domček po jej dedkovi Jozefovi, s ktorým dlhodobo žila a opatrovala ho, sa totiž nachádza na rozhraní Slavína, Kalvárie a Horského parku, teda azda v najlukratívnejšej časti Bratislavy. Pokojnú lokalitu tvoria luxusné vily, všadeprítomná zeleň a niet divu, že je vyhľadávanou adresou i ďalších celebrít.

Pôvodná nehnuteľnosť však ustúpila modernejším predstavám budúcej majordómky.dozvedeli sme sa od miestnej obyvateľky pri stavenisku ohradenom plotom. „Povolenie na také veci musí mať,“ dodala. Viac informácií sme nezískali, keďže na mieste chýbala informačná tabuľa.

Zákon to však vidí inak a uvádza, že „stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby“. Zaujímavé je, že neďaleko takisto stavajú a majitelia si túto povinnosť splnili vyvesením papiera na garáž. Nový Čas zisťoval, prečo tak Pauhofová neurobila, keďže jednému by mohlo napadnúť, či azda nemá problém so stavebným povolením.

Práve jeho číslo sa totiž okrem iného udáva na spomínanom oznámení. Starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík na náš podnet požiadal stavebný úrad o preverenie developerských chúťok herečky a o výsledku, či mu pod nosom nerastie čierna stavba, sľúbil informovať v pondelok. Rovnako sa vyjadrila aj jeho hovorkyňa Nora Gubková.

Odkaz starkému

Táni, ktorá hrá v divadle a nakrúca filmy a seriály u nás i v Česku, prirástol dedkov dom k srdcu. Jeho búranie preto muselo byť bolestivé. Pauhofová v ňom totiž mala oázu istoty a pokoja, kam sa rada utiekala. „Vyrastala som vo vojenskom drile, mama bola nesmierne prísna,“ uviedla v minulosti týždenníku Reflex. Vnučka so starkým mali, naopak, krásny vzťah.

„Bola to najvzácnejšia bytosť v mojom živote, môj maják, najväčší parťák, veľký vzor, ako prežiť abso­lútne naplnený život,“ povedala magazínu InVitro. Nečudo, že herečka svoje šťastie a krajšiu budúcnosť stavia práve na mieste, ktoré je späté s pánom Jozefom, ktorý zomrel po porážke v roku 2016.

„Dedko všetko liečil pohybom. A najväčším liekom bola preňho záhrada. Nech mal ­akékoľvek ťažkosti, keď si hodil na seba svoje montérky a sombrero, bol to presne on. Raz si to možno ­oblečiem aj ja a poviem: ‚Deduš, vidíš?‘“ vyznala sa v magazíne Pauhofová, ktorá na naše otázky včera nereagovala.

Stavbu treba označiť

Mojmír Plavec, tajomník Realitnej únie SR

V prípade výstavby platí, že stavebník je ju povinný realizovať v súlade so stavebným zákonom , vykonávacími predpismi a v prípade, že ide o stavbu alebo rekonštrukciu, ktorá si vyžaduje stavebné povolenie, tak aj v súlade s ním.

Stavebník má okrem iných povinností aj povinnosť stavenisko riadne označiť. Stavebný úrad spravidla vo vydanom stavebnom povolení určuje, akú údaje je potrebné uviesť na štítku - tabuli na stavbe.