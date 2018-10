Captain America končí: Chris Evans hral legendárneho hrdinu 8 rokov

Herec Chris Evans dokončil nakrúcanie Avengers 4 a zároveň skončil ako Captain America. S postavou, ktorú hral v desiatich filmoch, sa rozlúčil po ôsmich rokoch.

Na to, čo presne sa stalo, si budú musieť fanúšikovia počkať do mája budúceho roku. Vtedy príde Avengers 4 do kín. Isté je, že v Avengers 3 mnohé postavy nechali akoby zomrieť a po 4. časti tejto série viacerým hercom nepredĺžili zmluvy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Samotný Chris Evans to vo štvrtok večer komentoval takto: „Oficiálne sme dokončili Avengers 4. Pravdupovediac, bol to veľmi emo­cionálny deň. Hrať túto rolu posledných 8 rokov bola pre mňa česť. Všetkým pred kamerou, za kamerou a aj publiku ďakujem za spomienky! Večná vďaka!“

Po tejto rozlúčke zaplavili sociálne siete odpovede od kolegov i smutných fanúšikov. Mnohí sú teraz presvedčení, že aj jeho nechajú zomrieť. Chris Evans hral v troch filmoch Captain America a štyroch dieloch Avengers. Epizódne sa v tejto úlohe objavil aj v troch ďalších filmoch.

Chris Evans ako Captain America

2011 - Captain America: The First Avenger

Zisk filmu: 320 mil. €

2012 - The Avengers

Zisk:1,3 miliardy €

2013 - Thor: The Dark World

Zisk filmu: 560 mil. €

2014 - Captain America: The Winter Soldier

Zisk filmu: 620 mil. €

2015 - Avengers: Age of Ultron

Zisk: 1,2 miliardy €

2015 - Ant-Man (2015)

Zisk filmu: 450 mil. €

2016 - Captain America: Civil War

Zisk filmu: 990 mil. €

2017 - Spider-Man: Homecoming

Zisk filmu: 765 mil. €

2018 - Avengers: Infinity War

Zisk: 1,7 miliardy €

2019 - Avengers 4

Najnovší film príde do kín v máji.