Potápači objavili v Štrbskom plese niečo vzácne: Našli tomahawk Gojka Mitiča

Už po 25-krát sa zišli v Tatrách potápači, aby vyčistili tatranské plesá. Boli časy, keď z tatranských vôd vyťahovali stovky kíl odpadu. Dnes sú to už len desiatky kíl, ale stále sa nájde niečo nevšedné a tajomné, čo na dne blankytnej vody dokážu nájsť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tento rok to bol tomahawk, ktorý ležal na dne ešte z čias nakrúcania westernu Náčelník Veľký had v hlavnej úlohe s legendárnym Gojkom Mitičom! Zrejme mu pri nakrúcaní spadol do vody...

„Pred 25 rokmi, keď sme s akciou Čisté vody začínali, mali sme pocit, že o 10 rokov budeme musieť s akciou skončiť, lebo už nebude čo z plies vyberať. Dnes viem, že aj o ďalších 20 rokov sa budeme mať za čím potápať. Nebudú to už haldy odpadkov, ale ľudia sú nepoučiteľní a vodná plocha je pre niekoho ako magnet na odpadky,“ posťažoval sa zakladateľ akcie Paľo Kráľ, potápač, lesník a veľký znalec Štrbského plesa.

Voda mala 5 stupňov a vzduch iba 10 °C, no tridsiatke potápačov to vôbec neprekážalo a s vrecami na odpadky sa ponárali jeden za druhým. Po viac ako hodine pod vodou vytiahli na breh 77 kíl odpadu. Boli to rôzne fľaše, tégliky či palice. No najbizarnejší nález bol tomahawk.

„Z jemného kalu na dne trčala len časť drevenej rúčky. Zaujala ma však koža, ktorá bola ovinutá na dreve, tak som to vytiahol. S údivom som zistil, že je to akási sekera. Až na brehu sme zistili, že je to replika tomahawku z hliníka a s drevenou rúčkou,“ prezradil nám nálezca a potápač v jednom Ervin Rigo z Liptovského Hrádku.

Pôvod záhadného tomahawku nám objasnil Július Andráši (57), ktorý celý život žije na Štrbskom Plese. „Ako 6-ročný si pamätám na veľkú filmovačku priamo na plese.spomína na zážitok spred 50 rokov, kedy sa zoči voči stretol s vtedajším idolom žien a detí Gojkom Mitičom.

Vytiahnutý tomahawk nie je jedinou filmovou rekvizitou, ktorú našli na dne Štrbského plesa. Pred dvoma rokmi sa potápačom podarilo vytiahnuť kopiu, ktorá si „tiež zahrala“ vo filme Náčelník Veľký had.