Golfista Sabbatini si servítku pred ústa nedával: Musí to urobiť, inak by to bol trapas!

Slovensko ulovilo golfistu elitného formátu!

Rory Sabbatini (42), juhoafrický rodák žijúci v USA, získa v najbližších dňoch slovenské občianstvo. Potom mu už nič nebude brániť v tom, aby mohol reprezentovať našu krajinu na OH 2020 v Tokiu. Bývalý účastník elitnej desiatky svetového rebríčka (aktuálne na 163. mieste) počas kariéry vyhral šesť turnajov PGA Tour a v roku 2007 bol druhý na Masters. „Je pre mňa česť, že budem môcť reprezentovať Slovensko. Účasť na olympiáde by bol pre mňa obrovský zážitok. Takisto chcem pomôcť k rozvoju slovenského golfu, aby viac detí hralo tento šport,“ začal svoje rozprávanie Sabbatini na oficiálnej piatkovej tlačovke.

„Z môjho rozhodnutia je nadšená aj manželka. Martina je veľmi hrdá Slovenka. Miluje svoju krajinu a veľmi sa teší z toho, že golf je tu čoraz populárnejší. Dobre si uvedomuje, že aj toto je cesta, ako sa dá Slovensko vo svete zviditeľniť,“ myslí si golfová hviezda, ktorá počas svojej kariéry zarobila viac ako 27 miliónov eur. Sabbatini sa už z dôvodu OH začal dokonca učiť po slovensky. „Driluje ma hlavne manželka. Je skvelá učiteľka, no ja som hrozný žiak. Slovenčina je veľmi komplexný jazyk. Spravíte maličkú chybu a celá veta má zrazu iný význam. Na to si musím dávať pozor. Zatiaľ poznám len základné slovíčka. Pomáha mi aj môj nevlastný syn, takže už viem povedať napríklad pes, mačka, opica a podobne. Ide to pomaly, ale snažím sa. Žiadny jazyk na svete nie je taký ako slovenčina. Navyše, znie veľmi krásne,“ hovorí Sabbatini a zároveň dodáva: „Určite sa budem musieť naučiť aj slovenskú hymnu. Idem predsa na olympiádu. Bol by to obrovský trapas, keby som nepoznal hymnu.“

Rory Sabbatini (42)

Narodený: 12. apríla v Durbane, JAR

Úspechy v PGA Tour: 6-násobný víťaz jednotlivých podujatí

Úspechy na Majoroch: 2. miesto na Masters 2007

Zárobok: 31 361 090 mil. USD (viac ako 27 mil. eur)