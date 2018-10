Janus si hokej užíva, jedna vec mu vadí: Na TOTO čaká!

Od úvodu sezóny chytá v reprezentačnej forme.

Slovenský brankár Jaroslav Janus (29) sa v lete po ročnej pauze vrátil do Litvínova a hneď si podmanil fanúšikov v tradičnom hokejovom meste. Pred piatkovým kolom českej extraligy boli žlto-čierni na čele tabuľky ako jediní bez prehry! Vlaňajšiu sezónu, poznačenú neférovými krokmi Slovana a jeho vtedajšieho trénera Miloša Říhu, hodil za hlavu. „Bolo to ťažké na psychiku, no keď je to dobre nastavené v hlave, karta sa obráti,“ povedal skúsený gólman. K návratu do Litvínova ho prehovoril legendárny obranca Jiří Šlégr a ani jedna strana to neľutuje. Kým na jar sa tradičný klub zachránil v poslednom kole play out, teraz je na špici tabuľky.

„Je to paráda, hokej si užívam a darí sa celému tímu. Viem, že sme len na začiatku, no vždy je lepšie zachytiť úvod, ako potom niečo doháňať,“ povedal pre Nový Čas brankár, ktorý je veľmi populárny aj medzi fanúšikmi: „Sú zlatí, ich podpora je neskutočná. Ešte sa ani nezačne zápas a kotol už kričí moje meno.“

Jediným problémom Janusa je výstroj, ktorý si objednal v Kanade, no márne naň čaká už niekoľko týždňov. Súčasný biely mu totiž neladí s klubovými farbami. „Viacerí sa ma pýtali, načo mi je nový, keď sa mi darí. V tomto však nie som poverčivý, skôr je to o hlave. Ak niekedy náhodou nič nechytím, tak aby som aspoň nejako vyzeral,“ vtipkuje Jaroslav Janus. Naposledy sa pre zásielku prehnal do Prahy v pondelok. „Takých pondelkov už bolo. Výstroj mal byť dávno pripravený. Keď povie gólman z NHL, že chce nový výstroj, má ho za dva dni. Pre nás v Európe to trvá trošku dlhšie,“ posťažoval sa J. Janus.