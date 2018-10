Kuly vie, ako sa ovládať pri sexiciach: Prísne pravidlo vernosti od manželky

Jej slová mu stále znejú v mysli! Spevák Mário Kuly Kollár je jedným z porotcov v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Najviac mu dáva zabrať pohľad na sexi súťažiace, keď sa pred ním vlnia v provokatívnych šatách.

Vtedy má čo robiť, aby hodnotil ich výkony bez otvorených úst a rozšírených zreníc. Darí sa mu to vďaka pravidlu od manželky Lucie (27), ktoré striktne dodržiava. Kulymu dáva poriadne zabrať, keď sa pár metrov od porotcovského stolíka predvádzajú sympatické speváčky či herečky oblečené v sexi šatách.

Spevák má však v duchu pred sebou rozkaz od manželky Lucie, ktorý sa nikdy neopováži porušiť. „Ona mi vždy len povie: ,Miláčik, inšpiráciu si naber, kde chceš, ale odrobíš si to doma. Veľmi rada to používa a mne sa to páči,“ povedal Novému Času so smiechom ženáč, ktorý sa vďaka tomuto pravidlu „nepošmykne“ ani pri pohľade na hlbokánske výstrihy či vypasované zadky.

Nie je však jediný, kto musí sekať manželskú dobrotu. „Používame to už dlho a riadime sa tým. Ona to hovorí mne, ja jej. Dá sa to využiť pre obe pohlavia,“ dodal s úsmevom Kuly.