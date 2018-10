Národná pamiatka sa pomaly rozpadá: Môže ju zachrániť finančná injekcia 1,5 milióna €

Národná kultúrna pamiatka je v dezolátnom stave. Pohľad na unikátnu budovu, ktorá stojí v Ľuboticiach pri Prešove už vyše sto rokov, je žalostný. Hrozí, že ak sa nezačne čoskoro opravovať, zostane z nej len hŕba sutín.

Nádherná budova stála dlhé roky ukrytá medzi stromami ďaleko od cesty a málokto o nej vedel. Na oči verejnosti „vykukla”, až keď neďaleko postavili obchodný dom.

Jej stav je však zlý. Okná sú povybíjané a múry počarbané. „Kedysi slúžila ako zásobáreň vody pre Prešov, hlavne pre neďalekú nemocnicu. Postavili ju začiatkom 20. storočia,” povedala historička Božena Tomášová.

Budova vzhľadom pripomína zámoček alebo niektoré tatranské vily.Zásobovala totiž vodou celé mesto,” prezradila riaditeľka prešovských pamiatkarov Eva Semanová.

Pamiatkari rokovali so súkromným majiteľom, aby stavbu zabezpečil pred ďalším chátraním. „Všetko, čo sme mu nariadili, splnil. Zabezpečil vchody, zriadil aj kamerový systém. Lenže sa tam často objavujú bezdomovci, ktorí v budove prespávajú, a pre nich to nie je žiadna prekážka. Aj preto je v biednom stave, čo je veľká škoda, lebo má vysokú historickú hodnotu. Majiteľ prisľúbil, že po predaji okolitých pozemkov budovu opraví, ale nebude to lacná záležitosť. Môže stáť aj 1,5 milióna eur. Ale verím, že sa to podarí,” uzavrela riaditeľka.

Nachádza sa totiž na atraktívnom mieste, kde by sa dali napríklad organizovať rôzne spoločenské akcie.