Michaela v Česko Slovensko má talent prekonala samú seba: Pieseň otcovi do neba

Splnila mu veľký sen! Michaela Vévodová musela prekonať samu seba, aby sa prihlásila do šou Česko Slovensko má talent. Nie je totiž zvyknutá na jasajúce davy či svetlá reflektorov.

Obrovskú trému však ochotne zahodila kvôli milovanému otcovi Karlovi († 51), ktorý sa teraz z neba môže spokojne pozerať, ako jeho dcére tlieskajú.

Vévodová pochádza z hudobníckej rodiny a muzikantské gény zdedila po svojom otcovi Karlovi († 51). Obom učarovala svetoznáma pieseň Let it go z animovanej rozprávky Ľadové kráľovstvo, známej aj ako Frozen.Otcovi sa páčilo, že ju viem zaspievať v dvadsiatich jazykoch, stále mi hľadal nové texty. Vždy si prial, aby som niekde spievala, aby všetci videli, že jeho dcéra je nadaná,“ povedala Novému Času so smútkom v hlase Michaela, ktorá dala otcovi predčasné posledné zbohom minulý rok 19. októbra.

„Je to stále krátky čas na to, asi nikto nie je nikdy pripravený, keď niekoho má rád. Prihlásila som sa do Česko Slovensko má talent, aj keď som veľmi hanblivá. Skúsila som to, aby ma na tej ceste sledoval aspoň zhora,“ povzdychla si rodáčka z Prahy, ktorá sa s náhlou smrťou milovaného otca nevie zmieriť.

„Nemôžem to rozdýchať. Rok chodil po lekároch, no nikto nevedel diagnózu. Nakoniec nám povedali, že to bol asi Pickwickov syndróm, čo je ochorenie z obezity. Ale my sme nesúhlasili, lebo sme videli, že je to komplikácia po zápale pľúc. Je to strašné, nikomu to neprajem,“ uzavrela Michaela, ktorá otcovi dnes večer zaspieva do neba.