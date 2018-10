Slovenskí lukostrelci sa tešia z nového priestoru: Toto všetko sme si urobili sami!

Lukostrelnicu na tréningy aj medzinárodné preteky, ale tiež multifunkčnú zelenú plochu na rôzne podujatia pre širokú verejnosť buduje od júla v katastri Tepličky nad Váhom v okrese Žilina lukostrelecký klub Reflex Žilina.

Podľa predsedníčky klubu Viery Hanuliakovej chcú strelnicu oficiálne otvoriť na jar 2019. "Areál vznikol, lebo sme hľadali vlastné priestory na tréning terčovej lukostreľby. Boli sme v prenájme v rôznych podmienkach, ale nič nebolo ideálne, aby to na dĺžku vyhovovalo usporadúvaniu pretekov. Preto sme sa rozhodli investovať do vlastných priestorov. Našli sme pozemok, ktorý sa nedá stavebne použiť, lebo je pod vysokým napätím a so súhlasom obce sa pustili do budovania strelnice," povedala Hanuliaková.

Doplnila, že v areáli neďaleko novootvoreného cyklistického chodníka, ktorý spája Tepličku nad Váhom s rekreačnou oblasťou Vodné dielo Žilina, ešte musia budovať prístrešky, streleckú čiaru a zázemie. "Investovali sme doteraz asi 22.000 eur. Mnohé veci sme dostali sponzorsky, veľa sme urobili svojpomocne. Od zberu kameňov, vysiatia trávy, úpravy okolia. Ťažko reálne vyčísliť hodnotu. Výrazne nám pomohla dotácia 15.000 eur od Nadácie Kia Motors Slovakia," uviedla predsedníčka lukostreleckého klubu.

"Oblasť športu, so zameraním sa na deti a mládež, je jedna z dvoch priorít našej nadácie. Jednak podporujeme malé organizácie prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu, kde môžu získať granty do úrovne 2000 eur. Na druhej strane robíme väčšie projekty. Tento projekt sme podporili formou grantu práve preto, že vzniká nový areál, ktorý bude slúžiť pre lukostreľbu, ale takisto aj pre iné športy. Na Slovensku nám chýbajú športoviská a sme radi, keď môžeme podporiť nadšencov a aktivistov, ktorí tieto areály budujú nanovo," vysvetlil správca nadácie Dušan Dvořák.

Klub Reflex Žilina vznikol podľa jeho predsedníčky pred štyrmi rokmi. "Na začiatku mal 11 členov, momentálne ich má 55. Venujeme sa prioritne olympijskej lukostreľbe. Najmladšia členka má šesť rokov, najstaršia 69 rokov. Takmer polovicu členov tvoria deti a mládež, z veľkej väčšiny úspešní pretekári. Máme štyroch trénerov a štyroch rozhodcov I. a II. triedy. Už piaty školský rok zabezpečujeme aj krúžkovú činnosť v Základnej škole Lichardova Žilina, ktorý navštevuje približne 40 detí," podotkla Hanuliaková.

Členom klubu je aj starší žiak Ján Kúdelčík, víťaz súťaže Talent roka. "Je to súťaž pre začínajúcich lukostrelcov, ktorí sa počas prvého roku kariéry ukážu ako najlepší. Janko minulý rok vyhral absolútne všetko. Prvé miesta na majstrovstvách Slovenska, slovenských pohároch a Podtatranskej lige, ktorá združuje asi päť slovenských klubov," dodala predsedníčka lukostreleckého klubu.

Mladý talent strieľa s olympijským lukom so zameriavačom a stabilizátorom. "Je to zábava, ale chce to veľa tréningu. Treba mať aj veľa sily na natiahnutie luku. Začal som sa tomu venovať na krúžku lukostreľby v piatej triede a začalo ma to baviť," povedal Kúdelčík.

So synom sa lukostreľbe začal venovať aj otec Jozef Kúdelčík. "Keď mu tréner niečo povedal, musel som strážiť, či to dodržiava. Najlepšie sa to rieši vtedy, keď človek tiež strieľa. Vidí a reálne si to zažije na sebe. Takže som začal spolu s ním. Je to zaujímavý šport. Ale náročný v tom, že treba mať vyšportované telo. Lebo natiahnuť 72-krát luk, stále rovnakou silou, to si určite vyžaduje tréning," uzavrel Jozef Kúdelčík.