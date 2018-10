Čerstvá mama Veronika Velez-Zuzulová je zo synčeka nadšená: Táto krásna fotka hovorí za všetko

Najúspešnejšia slovenská alpská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová je mamou.

V stredu pred deviatou večer sa jej vo francúzskom Annecy narodil syn Jul. "Už som telefonovala so slovenským veľvyslancom v Paríži, aby pripravil všetky potrebné dokumenty. S manželom sme sa okrem toho dohodli, že on bude na malého hovoriť svojím jazykom a ja zasa svojím. Takže to bude mať odmala dvojjazyčné," cituje denník Šport Veroniku Velez-Zuzulovú.

V piatok zvejernila Veronika prvú fotku synčeka na sociálnej sieti. "Nemám veľa slov, čisté šťastie a láska," podelila sa o svoje pocity úspešná športovkyňa.