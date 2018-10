KDH vyzýva Fica a Kaliňáka, aby odstúpili z postov v Smere: Ak ostanú, sú pripravení na radikálny krok

Ak Robert Fico a Robert Kaliňák neodstúpia zo svojich straníckych postov, teda z postu predsedu a podpredsedu koaličného Smeru-SD, je mimoparlamentné KDH pripravené vyzvať Stranu európskych socialistov (PES), aby Smer vylúčili zo svojej frakcie.

"Ak zotrvajú v týchto straníckych pozíciách, deklarujem, že budeme veľmi intenzívne vyzývať frakciu európskych socialistov k tomu, aby ich vylúčila," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii predseda KDH Alojz Hlina.

Hnutie sa tým pripája k štvrtkovým (4.10.) vyjadreniam šéfa politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente Manfreda Webera.

KDH chce na svoju výzvu využiť aj decembrový kongres európskych socialistov v Lisabone. V prípade potreby chcú kresťanskí demokrati diskutovať aj medzi europoslancami.

Hlina priznal, že momentálne nemá informácie o tom, že by európski socialisti o vylúčení Smeru uvažovali. Podotýka však, že strana to mala "nahnuté" už viackrát. Verí, že európski socialisti celú situáciu vyhodnocujú, a "že je to len pracovnou zaneprázdnenosťou, že doteraz nereagovali."