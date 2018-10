Koycho Mitev má v rukách unikátny patent: Môže pomôcť miliónom ľuďom po svete, on ho núka Slovensku

Bulhar Koycho Mitev má v rukách projekt, ktorý môže pomôcť miliónom ľudí začleniť sa do normálneho života. Ide o číslicovú alternatívu Braillovho písma pre nevidiacich a tiež posunkového jazyka, ktorý používajú hluchonemí.

Prekvapivo, tento stavebný inžinier z bulharského mesta Ruse, chce tento projekt darovať Slovenskej republike. Prečo sa tak rozhodol?

Až 350 miliónov ľudí na svete je nevidiacich či nepočujúcich. To je počet ľudí, ktorý prevyšuje obyvateľstvo USA a Kanady dokopy. Pán Koycho Mitev z Bulharska vyvinul patent, alternatívu Braillovho písma, aby takýmto ľuďom umožnil začleniť sa do normálneho života.

„Viete, že len menej ako 5 % kníh v Európe je napísaných aj v Braillovom písme? A v celosvetovom meradle je to menej ako 1 percento! Nevidiaci alebo hluchonemí dostanú vďaka môjmu patentu príležitosť iba desiatimi prstami komunikovať, čítať, a tak pracovať a zarábať vlastné peniaze,“ vraví Mitev, s ktorým sme sa pred časom stretli v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde býva jeho dcéra. Patent, ktorý by existenčne zabezpečil jeho rodinu na celé generácie, však nechce speňažiť. Naopak, chce ho darovať Slovensku. Nech to znie akokoľvek čudne, má na to svoj dôvod.