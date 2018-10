Po Škriniarovom spoluhráčovi hodili pivo priamo počas zápasu: Jeho reakcia pobaví aj vás

Futbalisti Interu Miláno sa v stredu predstavili na pôde PSV Eindhoven, na ktorej zvíťazili 2:1.

Zábavný moment. Aj takto by sa dala opísať situácia zo zápasu futbalovej Ligy majstrov medzi PSV a Interom Miláno. Jeden z fanúšikov totižto hodil po hosťujúcom hráčovi Politanovi pohár s pivom, ktorý sa mu podarilo chytiť do rúk. Našťastie, taliansky hráč to zobral s úsmevom na tvári a hodil mu ho naspäť.

Matteo Politano 2018-19 | Best Skill Moment | HD pic.twitter.com/lErt8XrdXR — Alis (@alislxt7) 4. októbra 2018

Inter Miláno nazbieral v 2 dueloch B skupiny 6 bodov. Okrem PSV sa tešil z víťazstva aj nad anglickým Tottenhamom Hotspur a nachádza sa na 2. mieste skupiny iba o skóre za FC Barcelonou.