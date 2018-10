Nemeckom otriasol brutálny prípad: Párik lákal do svojho domu ženy, nasledovalo peklo!

Na 13 a 11 rokov za mrežami súd v stredonemeckom Paderborne poslal pár, ktorý vo svojom dome v neďalekom Höxteri roky týral ženy.

Dve z nich následkom mučenia podľahli. Brutálne násilie aj to, že si dianie v dome nikto nevšimol, šokovalo Nemecko. Rozvedení manželia - dnes 49-ročná Angelika W. a 48-ročný Wilfried W. - lákali ženy do svojho domu v obci Höxter v Severnom Porýní-Vestfálsku prostredníctvom inzerátov na zoznámenie. Najprv si získali ich dôveru, potom ich začali týrať. Trýznenie zahŕňalo okrem iného pripútavanie k vykurovaciemu telesu, bitie, elektrošoky, pálenie na tele alebo trhanie vlasov. Niektoré svoje obete pár nielen fyzicky mučil, ale tiež pripravil o značné peniaze.



Dve ženy brutálne zaobchádzanie neprežili. Obžalovaní vypovedali, že telo svojej prvej obete, ktorou bola 33-ročná žena, ktorá útrapám podľahla v roku 2014, najprv uložili do mrazničky, a potom postupne po kúskoch spálili v kachliach. O rok a pol neskôr, v apríli 2016, zomrela 41-ročná žena, ktorú sa pár na poslednú chvíľu snažil previezť do Dolného Saska, odkiaľ pochádzala. Po ceste mali ale nehodu a kvôli zhoršujúcemu sa stavu ženy zavolali záchranku. Týraná zomrela dve hodiny po prevoze do nemocnice. Jej smrť úrady na celý prípad upozornila. Počas vyšetrovania sa policajtom podarilo nájsť ďalšie ženy, ktoré týranie prežili.

Wilfried W. zase povedal, že v tom čase nevedel, čo je správne, a čo zlé. Mieni, že by mu teraz prospela terapia. Tej sa mu podľa všetkého dostane, pretože najbližšia dobu strávi na psychiatrickom oddelení. Jeho niekdajší družka dostala ešte o dva roky vyšší - teda 13-ročný - trest, pobyt na psychiatrii ju ale nečaká. Štátne zastupiteľstvo požadovalo doživotný trest pre oboch páchateľov. Obhajoba chcela pre Wilfrieda W. trest sedem a pol roka a pre Angeliku W. oslobodenie spod obžaloby.