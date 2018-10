Martin Škrtel si po zápase vymenil dres s Bakošom: Ako ohodnotil výkon Trnavy?

Zvíťaziť a odľahčiť atmosféru v klube. Také boli podľa slov slovenského reprezentanta Martina Škrtela ciele Fenerbahce Istanbul pred štvrtkovým zápasom Európskej ligy proti Spartaku Trnava. Hráči tureckého tímu úlohu favorita zvládli, hoci sa po prvom polčase na ich adresu ozýval hlasitý piskot.

Fener bol v neľahkej pozícii. Klubu s vysokým rozpočtom a k tomu náležitými ambíciami sa v uplynulom období nedarilo. Prehra v EL pred dvomi týždňami 1:4 v Záhrebe a ďalšia cez víkend v lige s Rizesporom 0:3 otriasla pozíciou trénera Phillipa Cocua, v Turecku sa nahlas hovorilo o jeho konci na lavičke mužstva. "Atmosféra okolo klubu bola napätá. Sám som bol prekvapený, koľko prišlo fanúšikov. Chceli sme dať rýchly gól a nakloniť si ich na našu stranu, ale to sa nám nepodarilo. Som rád za tie dva, ktoré sme dali neskôr, toto víťazstvo sme naozaj veľmi potrebovali," povedal po zápase Škrtel.

Kapitán slovenskej reprezentácie patril k pilierom defenzívy Istanbulu, hral s prehľadom a dvojtýždňový výpadok zavinený ľahším svalovým zranením na ňom nebol poznať. Zápas proti Spartaku bol pre neho špecifický. "Po prvý raz som nastúpil proti slovenskému tímu a hneď proti Trnave, ktorej fandím odmalička. My sme boli v neľahkej situácii a potrebovali sme zvíťaziť, čo sa nám našťastie podarilo. Cez víkend nás čaká liga a v nej potrebujeme rovnako zvíťaziť," dodal.

Škrtel si vymenil úsmevné pozdravy s hráčmi Trnavy pred zápasom a rovnako aj po ňom. "Väčšinu chalanov poznám. Som rád, že som proti nim hral, teším sa už na zápas do Trnavy. Po zápase sme si vymenili dresy s Marekom Bakošom. Poznáme sa dlhé roky, na súboje s ním som sa tešil. Celé mužstvo Trnavy podalo dobrý výkon, nemajú sa za čo hanbiť," pochválil súpera obranca Fenerbahce a dodal: "Hrali to, čo sme čakali, vychádzali zo zabezpečenej obrany, boli naozaj nepríjemní."

Hráči tureckého tímu teraz myslia na ligový zápas, ktorý potrebujú vyhrať. Práve výhra so slovenským majstrom by ich mohla nakopnúť. "Dúfame. Takýto zápas sme už mali, kedy sme si mysleli, že sa to zlomí a nepodarilo sa. Dúfam, že teraz to príde," uzavrel slovenský reprezentant.