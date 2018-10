Podľa exmilenca sa George Michael († 53) snažil zabiť viackrát: Skúšal to šialenými spôsobmi!

Kaderník a pornoherec Fadi Fawaz tvrdí, že spevák George Michael spáchal samovraždu.

Keď ho našiel mŕtveho na Prvý sviatok vianočný v roku 2016 v jeho dome, nešlo o výsledok nehody či prirodzenej smrti. Štyridsaťpäťročný partner britského hudobníka tvrdí, že išlo o piaty pokus o samovraždu. A v jednom zo štyroch predchádzajúcich sa mal George 25-krát sám bodnúť.

Fadi denníku The Sun zveril, že keď v roku 2013 vypadol George Michael z idúceho auta na diaľnici, nebola to nehoda. Pokúsil sa pripraviť o život prvýkrát. Potom bol v psychiatrickej liečebni, kde si zaobstaral nôž a bodol sa dvadsaťpäťkrát, aby vykrvácal.



,,Chcel tak veľmi zomrieť a bolo to desivé, keď ho človek počul, ako o tom hovorí. Myslím, že pre neho skončil život už pred mnohými rokmi. Všetci ho chceli len preto, kým je. ,Všetci ma chcú živého´, hovorieval mi nešťastne," tvrdí Fawaz.



George Michael chcel s Fawazom začať chodiť v roku 2009, keď sa spoznali. Ale kaderník ho odmietol, pretože spevák užíval drogu GHB. ,,Bol som šialene proti GHB. Stále som mu hovoril ,Nechcem ťa ráno nájsť mŕtveho v posteli´. Hrozne som sa bál, že keď to bude brať, nájdem ho ráno mŕtveho," tvrdí Fawaz.



Potom, čo sa v roku 2011 George Michael rozišiel s dlhoročným partnerom Kennym Gossom, začal žiť s Fawazom. A ten tvrdí, že partnermi boli do spevákovej smrti. Avšak George Michael mu neodkázal nič zo svojho majetku a všetko pripadlo jeho sestrám. Spevákovho rodina tvrdí, že Fadi bol finančná pijavica.