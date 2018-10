Jágrovej frajerke je po kauze popálenej youtuberky z krajanov zle: Odrátavam dni, keď vypadnem z Česka!

Priateľka hokejového velikána Jaromíra Jágra má domoviny plné zuby.

Veroniku Kopřivovú znechutila najnovšia vlna nenávisti, ktorej sú jej krajania schopní. Za všetko môže smutný prípad českej youtuberky Týnuš Třešničkovej, ktorú pri kulinárskej šou v Istanbule zasiahli plamene. Kráska má popáleniny 2. stupňa na tretine tela, zasiahnutá bola najmä hruď, tvár a ruky.

Neprajníci sa však ani pri takomto nešťastí nezapreli. Na instagrame módnej blogerky sa objavili naozaj nechutné komentáre. ,,Cigánke Třešňákovej sa uškvarili umelé kozy... Aká tragédia,“ znel jeden. ,,Teraz by ju mohli ostatné ku*vy nasledovať,“ napísal niekto ďalší. Z vlny nenávisti sú zhrozené viaceré osobnosti, teraz reagovala Jágrova priateľka. ,,Snažím sa vyhýbať všetkým negatívnym ľuďom a veciam. V Amerike/Kanade to bolo úplne ľahké, ale v ČR je to celkom ťažké, skrátka iné. Možno je to tým, že je to, ako sa hovorí, ,malý rybníček´,“ píše na sociálnej sieti Veronika.

,,Toľko zlosti, jedu a nenávisti, čo človek nájde na instagrame, v diskusii alebo pri bulvárnych článkoch, je desivé, odporné a smutné. Teraz som sa napríklad zase presvedčila pri kauze popálenej českej youtuberky v Istanbule. Je to až neuveriteľné, koľko ľudí čaká, kým spadnete, aby vás mohli ešte zašliapnuť. Dostať zo seba zlosť, ktorá v nich vrie na základe ich krívd, ktoré si nesú životom.“

Zo svojich krajanov je rozčarovaná. ,,Niekedy si vravím, s kým to zdieľam našu krajinu? Kde sa všetko to zlo v nich berie? Ako národ na tom nie sme podľa mňa ľudsky veľmi dobre,“ napísala Veronika a dodala, že chce z rodnej krajiny vypadnúť. ,,Odpočítavam dni, keď zase zmiznem. Aby som sa očistila od týchto vecí, ktoré tu máme na očiach, aj keď sa ich snažíme nevnímať.“