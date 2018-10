Mladík a jeho 12-ročná priateľka mali vykonať ohavnú vraždu a potom...Detaily len pre silné žalúdky!

Dvadsaťdvaročný mladík sa netají vzťahom s len 12-ročným dievčaťom. Nechutné, čo mali spolu vykonať známemu.

Ruská polícia zatkla muža, ktorý je podozrivý z vraždy. To však nie je najhoršie. Obávajú sa, že muž a jeho mladučká priateľka mali obeť následne konzumovať. Ohavný čin sa odohral v dome niekoľko kilometrov od Petrohradu.

Obeťou ohavného činu sa stal Alexander Popovich († 21). Muža mal podozrivý rozsekať sekerou, pričom mu odťal hlavu a ruky. Tieto časti podľa informácií The Sun, upiekli a mali ich aj zjesť. Ruská polícia sa zaoberá aj touto možnosťou. Pri zatknutí im mali povedať slová, z ktorých naskakuje husia koža. "Nebolo tam nič iné, čo by sme mohli jesť," povedali vraj mužom zákona. "To mäso v panvici nevyzeralo ako niečo zo supermarketu," dodal jeden dôstojník.

Dvojica stretla 21-ročného muža v kaviarni v Petrohrade. Nasledujúcich 10 dni strávili spolu v jeho dome. Medzi obeťou a jeho hosťami prepukla prudká hádka, počas ktorej dospelý podozrivý bodol obeť do krku, uvádza sa v stanovisku Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie.

Výbor vytvoril v byte aj šokujúce zábery. Zaznamenali časti tela, ktoré ležali na zemi prikryté len bielou látkou. Dievča nie je dosť staré, aby mohlo byť trestne zodpovedné za čin, no mladíkovi hrozí trest 25 rokov za vraždu, zohavenie tela a pedofíliu.