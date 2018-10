Incheba sa zmenila na centrum krásy: Nezmeškajte tri dni krásy v Inchebe

Na veľtrhu Interbeauty si okrem žien príde na svoje aj mužská časť návštevníkov.

V bratislavskej Inchebe vznikol raj, ktorý počas najbližších dní poteší predovšetkým nežnejšie pohlavie. Zúfať však nemusia ani páni, pretože aj tí si počas 35. medzinárodného veľtrhu Interbeauty prídu na svoje. Na ploche 8 000 m² sa predstaví 200 vystavovateľov zo 6 krajín (Česko, Kórea, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko).

Veľtrh plný noviniek

Na Interbeauty návštevníkov čakajú vystavovatelia, ktorí predstavujú zaujímavé produkty, novinky a vychytávky. Kozmetická spoločnosť Coty okrem profesionálneho vizážistického tímu predstavila špeciality značiek Bourjois a Max Factor. Colorwin priniesol na veľtrh rýchle riešenia pre prekrytie šedín či odrastov. „Milovníčky krásne upravených nechtov sa môžu zoznámiť s absolútnou svetovou novinkou – práškovou manikúrou Nugenesis,“ hovorí PR manažérka a hovorkyňa Incheby Antónia Mištaľová.

Úspešná rakúska značka Fúmée – Perfume & Cosmetics na slovenský trh prináša pestrú paletu produktov od kvalitných parfumov cez prírodnú kozmetiku s morskými zložkami až po šťavy, pričom všetky novinky predstaví práve na Interbeauty.

Pre krásne telo a pleť

Svoje miesto tu má aj slovenská značka Mark face and body so širokým portfóliom kvalitnej prírodnej kozmetiky, vrátane takých vychytávok ako sprchové pudingy či kávový píling pre telo a tvár, ktorý si získal obľubu na Slovensku, ale aj v zahraničí. „Pre tohtoročný veľtrh sme si pripravili niekoľko noviniek. V rade obľúbených kávových pílingov ponúkame novú nugátovú arómu, čiže kombináciu kávy s nugátom, a pre tých, ktorí nemajú radi kávovú vôňu, máme absolútnu novinku na trhu – cukrové scruby. Ponúkame ich tiež s viacerými arómami a sú vhodné na telo aj tvár. Základom je kombinácia cukrov a soli, buď himalájskej alebo magnéziovej. Ďalšou novinkou je sprchový puding, ktorý má na tomto veľtrhu svoju premiéru. Je to klasický sprchový gél, ktorý pripomína svojou konzistenciou puding. Ponúkame ho v dvoch arómach – pomaranč s kávou a pepermintová aróma, ktorá je ideálna na osvieženie po cvičení či športovom tréningu,“ prezradili nám v stánku Mark face and body.

Novinky vo svete manikúry

Populárnarovnako prichádza s novinkami – s krémovou verziou Havlíkovho prírodného zázraku, enzymatickým pílingom a odličovacou maskou. „,“ predstavili nám svoje najnovšie produkty v stánku Havlíkova prírodná apotéka.

Absolútnou novinkou, ktorú predstavila na veľtrhu nechtová dizajnérka Bibiána Vargová, je novogeneračná technológia v nechtovom dizajne NUGENESIS Nails, ktorá existuje na Slovensku necelý rok. Jedná sa o farbu v práškovovej forme, ktorá sa nanáša na necht ponáraním prsta do prášku. Tento inovatívny prášok je organicky spracovaný a v kombinácii s tekutinami obohatenými vápnikom a vitamínom E sa vytvoria silné a trvácne nechty s vysokým leskom, ktorý naozaj vydrží celý mesiac. „Základnou zložkou sú vitamíny, čím sa zabezpečí nielen estetický vzhľad nechtov, ale aj ich výživa, ktorá prispieva k zdravému rastu a pevnosti nechtov,“ potvrdila Bibiána Vargová.

Krása vychádza zvnútra

Značka Bionutrian zas prináša zázrak v boji so starnutím – rybí kolagén, 100 %-ne čistý prémiový švajčiarsky produkt, obohatený o vitamín C, bez akýchkoľvek prísad, farbív či konzervantov. „Vitamín C je veľmi podstatný a dôležitý, aby sa kolagén správne vstrebal. Kolagén ja základná stavebná bielkovina v tele, tvorí sa do 25. roku života a potom jeho množstvo klesá. Strata kolagénu sa prejavuje oslabením spojivového tkaniva, bolesťami kĺbov, starnutím pokožky a vznikom vrások. Keďže neexistuje žiaden iný zdroj ako ho nahradiť, jedine externým dodaním, ponúkame na trh tento výnimočný produkt vo vhodnej kombinácii – vysoké denné množstvo, nízka molekulová hmotnosť plus obohatenie vitamínom C,“ povedala odborníčka spoločnosti Dalice, ktorá prípravok ponúka na trhu. Bionutrian je možné zakúpiť v dvoch formách – ako prášok alebo vo forme kapsúl.

Sociálne hviezdy a niečo pre mužov

Na veľtrh dorazili aj hviezdy sociálnych sietí. Známe „vizážistické tváre“ z Instagramu Lucia Lucid Sládečková, Zuzana Šutjaková, Adriana Loj, Niky Rich, Denisa Denuuusik Strapková, Lussimakeup, Beauty by Adela, Micha.Ella Art, Bernie Makeup a Heňka z koliby budú na modelkách predvádzať svoje umenie na vybrané témy.

Na svoje si však prídu aj muži. V sobotu totiž čaká Bratislavu už druhý súboj barberov z rôznych kútov Česka a Slovenska – SK/CZ Barber Battle powered by Bulleit. Barberi zabojujú o tituly v rôznych kategóriách. Pribudne aj novinka – Súboj titanov, kde si zmerajú sily všetci víťazi z februárovej edície.

Akčné ženy

Celá sobota 6. 10. bude vďaka projektu Akčné ženy vyhradená inšpiráciám, ktoré vás nakopnú k túžbe ísť za svojím snom, alebo jednoducho s ľahkosťou a radosťou ladiť kariéru s rodinou. Na pódiu sa postupne predstavia dámy z rôznych odvetví a budú sa venovať témam ako podnikanie, zdravie, móda, krása. S návštevníkmi sa podelia o svoj silný príbeh či znalosti v rozhovoroch, prednáškach alebo workshopoch. Vystúpi napríklad podnikateľka roka 2017 Oľga Busso, lektorka tvárovej jógy Zuzana Ondrisová, mama 8 detí, podnikateľka, módna dizajnérka a autorka Nika Macinská či bývalá misska, mama a nutričná poradkyňa Mirka Luberdová.

Rady pre telo i dušu

Súbežne s Interbeauty sa konajú veľtrhy Esoterika a Biostyl, ktoré sú venované zdravej strave, duchovnému rozvoju a rôznym alternatívnym spôsobom liečby. Jedenásty ročník podujatia okrem stoviek produktov v biokvalite ponúkne atraktívny sprievodný program plný prednášok odborníkov na medicínu, psychológiu či osobný rozvoj. Dozvieme sa štyri najčastejšie omyly o vitamínoch a doplnkoch zdravej výživy, odhalíme, ako vplýva elektromagnetický smog na náš organizmus a naučíme sa správne prijať a zaradiť do svojho jedálnička superpotraviny ako napríklad ashwagandha, maca, chlorella, spirulina či moringa. Pomocou čínskej astrológie BaZi objavíme, ako narábať s nadaním, talentom i nedostatkami, ktoré sme pri narodení dostali do vienka. Naučíme sa, ako ľahšie zvládnuť stres, depresiu, hnev, žiaľ či úzkosť prostredníctvom esenciálnych olejov a pomocou ázijských liečebných metód a správnej stravy si zabezpečíme dlhovekosť.

Článok vznikol v spolupráci s organizátormi podujatia Interbeauty