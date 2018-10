Ulicu v centre Bratislavy by ste nespoznali: Veď to je hotový tankodróm! Obyvatelia sa obávajú najhoršieho

Sú poriadne naštvaní! Iba pred ôsmimi rokmi menili dlažbu v známej historickej uličke v centre hlavného mesta a opäť vyzerá ako po bombardovaní.

Dôvodom je tentoraz výmena plynového potrubia, ktoré malo byť v havarijnom stave. Obyvatelia Ulice na vŕšku nemajú proti oprave nič, no hnevá ich, že práce prebiehajú necitlivo k okolitým stavbám. Na situáciu na Ulici na vŕšku upozornil na sociálnych sieťach jeden z jej obyvateľov, Ľubomír Boháč. „Samozrejme, neprekáža nám, že sa opravuje potrubie, keď je to potrebné, no prečo sa to robí tak necitlivo?“ pýta sa.

Ulica je rozkopaná po celej šírke, takže dá sa ňou prejsť, iba ak kráčate nalepení na múry domov. No ešte väčším problémom je, že smetiari nemôžu vynášať odpad, keďže cesta k dvorom je absolútne neprístupná. Navyše, namiesto toho, aby robotníci vybranú zeminu a dlažobné kocky odkladali na susediace ulice, bezohľadne ich hádžu na fasády budov, ktoré lemujú uličku.

„Boli by sme veľmi neradi, keby po tejto oprave zostala naša ulica ešte v horšom stave,“ obáva sa za všetkých obyvateľov Boháč. Ako dodáva, neverí ani tomu, že dlažbu upravia do pôvodného kvalitného stavu. Občianske združenie Oživenie Kapitulskej, ktorého je členom, sa snaží historické centrum vylepšovať, preto ho hnevá, keď vidí, že povrchy ulíc sú systematicky znehodnocované.

„Bojím sa, že keď začne pršať, kocky sa tam nahádžu, len aby sa to rýchlo zaplátalo,“ uzatvára. O stanovisko sme požiadali aj mestskú časť Staré Mesto. Zaujímalo nás, či dohliada na to, aby na ulici nezostala po robotníkoch spúšť. Do uzávierky sme však odpovede nedostali.