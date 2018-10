Senzácia sa nekonala: Trnava nestačila na Fenerbahce Istanbul

Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo svojom druhom zápase v D-skupine Európskej ligy 2018/2019 na ihrisku Fenerbahce Istanbul 0:2.

Oba góly domácich strelil v druhom polčase Islam Slimani. Trnave patrí v priebežnej tabuľke tretie miesto so ziskom troch bodov.

V ďalšom zápase v EL sa slovenský majster predstaví na domácom trávniku, vo štvrtok 25. októbra nastúpi proti Dinamu Záhreb.

Fenerbahce Istanbul - Spartak Trnava 2:0 (0:0)

Góly: 52. a 69. Slimani. Rozhodcovia: Welz - Foltyn, Häcker (všetci Nem.), ŽK: 70. Frey, Valbuena - 80. Čanturišvili

zostavy a striedania:

Fenerbahce: Tekin - Neustädter, Škrtel, Reyes (76. Köybasi) - Jailson - Isla, Ayew (76. Valbuena), Elmas, Kaldirim - Frey, Slimani (88. Topal)

Spartak: Chudý - Kadlec, Tóth (66. Hladík), Godál, Oravec - Greššák, Rada - Jirka (72. Miesenböck), Čanturišvili, Grendel (68. Ghorbani) - Bakoš

Domáci futbalisti hnaní búrlivou kulisou začali lepšie, mali loptu častejšie na kopačkách. Ich snahy dostávať sa do šestnástky však obrana Spartaka v pokoji odvracala. Do 15. minúty kopali hráči Fenerbahce tri rohové kopy, ale ani po nich si gólovú šancu nevypracovali. Za gólovú sa nemohla považovať ani hlavička Slimaniho v 21. minúte, ale Chudý po nej musel predviesť prvý vážnejší zákrok. Ten istý hráč sa do zakončenia dostal aj o pár minút neskôr, center však letel privysoko a útočník domáceho tímu zakončoval v záklone vysoko nad. Do tretice priniesla súboj Slimani - Chudý 32. minúta, útočník domácich však v najväčšej šanci prvého dejstva mieril hlavou iba do priestoru, kde stál brankár Trnavy. Prvý polčas uzavrela strela Čanturišviliho z pravej strany, lopta z jeho kopačky len tesne preletela okolo žrde.

V druhom polčase pokračovala aktivita domácich, prvú strelu vyslal na bránku Frey. V 52. minúte po rohovom kope neodvrátil loptu do bezpečia Chudý, ktorý ju vyboxoval iba na nohu Slimaniho a ten ju poslal do siete - 1:0. To hráčov Fenerbahce ešte viac zmobilizovalo a ďalšie šance prišli onedlho. Najväčšiu mal opäť Slimani, ktorý robil obranne Spartaka veľké problémy. Najlepší hráč na ihrisku sa opäť dostal k slovu v 69. minúte, keď center z ľavej strany poslal hlavou do siete po druhý raz. Po tomto góle tréner domácich Cocu prestriedal, tlak Fenerbahce už nebol taký výrazný. Trnava sa však do šance nedostala a z Turecka odišla bez bodov.

hlasy po zápase:

Radoslav Látal, tréner Trnavy /RTVS/: "Prvá polovica bola paradoxne horšia, ale neinkasovali sme v nej. V druhej sme spravili dve chyby a dostali sme góly. No myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Pre zranenie musel odísť Tóth, po góle sme prešli na troch obrancov a začali sme hrať viac dopredu. Vážne šance sme si síce nevypracovali, ale mali sme tam závery a štandardky. Koniec nebol z našej strany zlý. Je to krásny štadión, bola krásna atmosféra a je to veľká skúsenosť pre mladých chalanov, ktorých máme v tíme. Nemyslím si, že by sme mali byť nejaký úplný outsider skupiny, teraz hráme doma a uvidíme, ako to pôjde ďalej."



ďalší výsledok D-skupiny:

Anderlecht Brusel - Dinamo Záhreb 0:2 (0:1)

tabuľka:

1. Dinamo Záhreb 2 2 0 0 6:1 6

2. Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3

3. Trnava 2 1 0 1 1:2 3

4. Anderlecht 2 0 0 2 0:3 0