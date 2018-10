Advokát Kvasnica sa stal terčom hnevu Kočnera: Po jeho vyhrážkach sa mi polícia smiala!

Jedným z cieľov Kočnerovho hnevu bol aj obhajca rodiny zavraždenej Roman Kvasnica. Do sporu s podnikateľom sa dostal po tom, ako zastupoval banku v prípade vymáhania úveru.

Kočner chcel pohľadávku banky odkúpiť, jej zástupcovia mu však na stretnutí oznámili, že ďalšia komunikácia môže byť len za prítomnosti Kvasnicu. Kočner sa mal na adresu právnika vyjadriť, že „Kvasnica je arogantný hajzel... Nechám mu prejsť guľku hlavou“. Potom tvrdil, že je to jeho štýl rozprávania a polícia trestný čin nevidela.

V čase, keď sa Kočner vyjadril, že vám preženie guľku hlavou, ste neboli na stretnutí osobne prítomný. Ako sa to dostalo k polícii?

O vyhrážaní vypovedali zamestnanci banky, policajti potom začali konanie, na ktoré som bol predvolaný ako svedok.

Ako vyzeral výsluch?

Myslím si, že to nebrali príliš vážne. Oni sa v podstate zo mňa smiali.

Skúšali ste požiadať o ochranu?

Nemyslel som si, že by som o čokoľvek mohol žiadať slovenské orgány, už vôbec nie o ochranu.

Ako ste to vtedy vnímali?

Najhoršie to bolo pre mňa preto, že to bolo hneď po tom, ako zavraždili doktora Valka. Vtedy sa hovorilo, že ho zavraždili pre výkon jeho povolania. Samozrejme, keď sa niekto vyhráža druhej osobe usmrtením pre výkon jeho povolania, tak ten stupeň spoločenskej nebezpečnosti je, samozrejme, veľmi vysoký. Aj keď sa niekto vyhráža novinárovi, je to niečo úplne iné, ako keď sa mu vyhráža v rámci susedských sporov.

Bol jeden z dôvodov, prečo obhajujete rodinu Kušnírovcov, že ste tušili, že v tom môže mať prsty Kočner a mohli by ste mu pristrihnúť krídla?

Nie, to by som nedával do súvisu. Ak dovolíte, nechal by som si pre seba, akú som mal indíciu, ale mal som nejakú od začiatku. Keď som sa dozvedel o smrti dvoch mladých ľudí, mal som svoj tip, kto by za tým mohol stáť. Nechám si to však radšej pre seba.

Oslovili vás vyšetrovatelia s odstupom času v prípade Kočnerovho vyhrážania voči vašej osobe?

Nikto ma neoslovil ohľadom tých vyhrážok. Ja si myslím, že pán Kočner nikdy nebol riešený ani za priestupok. Po určitom čase som pochopil, že to je mrhanie energiou, aby som sa snažil o jeho potrestanie.

Keď ste sa dozvedeli o tých vyhrážkach, zvýšili ste svoju opatrnosť?

To by som netvrdil. Keď sa vám niekto vyhráža smrťou, nikdy nemôžete vedieť, že to nemyslí vážne. To nie je, ako keď vám niekto povie, že ste hlupák. Som človek z mäsa a kostí, tiež mám strach o svoj život a neberiem takéto vyhrážky na ľahkú váhu, zvlášť, keď je to pre výkon povolania.

Myslíte si, že vám a pánovi Kuciakovi mali po Kočnerových vyjadreniach prideliť ochranu?

Tu nejde o ochranu, tu ide o dôsledné vyšetrenie všetkých takýchto protiprávnych konaní a potrestanie páchateľa. Pokiaľ sa páchateľ takéhoto konania nepotrestá, jeho apetít sa časom zvyšuje.

Naozaj si potom môže myslieť, že je nad zákonom a môže si čokoľvek dovoliť, lebo všetci sa nad jeho správaním pousmejú, lebo on je proste taký, lebo to k nemu patrí. Takýchto Kočnerovcov máme na Slovensku veľa.

Je progres vo vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy odkazom pre takýchto ľudí?

Neviem, zatiaľ by som to nepreceňoval. Štátne orgány si neplnia svoje povinnosti, nefungujú tak, ako by mali. Poľnohospodári sa sťažovali, spomeňte si na vraždu Kubašiaka. To sú vážne signály, že tento štát nefunguje.

Slušní a obyčajní ľudia musia niekedy znášať nezákonnosti. Ja mám svojím spôsobom určitú pozíciu, som právnik, advokát, bývalý prokurátor. Keď si toto dovolil voči mne pán Kočner, čo si dovolil v iných veciach?