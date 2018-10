Smršť ničila dedinu 60 sekúnd: Hutajovcom prevrátila život naruby, doslova prišli o strechu nad hlavou

Blesková pohroma! Dedinčania z Lekároviec (okr. Sobrance) zažili v stredu podvečer šok. Obrovská veterná smršť zasiahla celú ulicu smerom na Bajany. Brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste.

Unášala strechy, váľala stromy, ničila zariadenia dvorov. Za niekoľko sekúnd sa mnohým Lekárovčanom prevrátil život naruby. Plány do budúcnosti môže zahodiť i mladá rodinka Hutajovcov, ktorá prišla o strechu nad hlavou. Pavol Hutaj (27) sa krátko pred piatou večer vracal k rodine. „Počas búrky som práve išiel domov v aute. Nevedel som, čo sa deje. Z ničoho nič začalo hrmieť a zrazu bolo všetko hnedé a čierne!“ hovorí mladý muž. Rozhodol sa, že svoje auto radšej zastaví a na vlastné oči videl pustošiaci živel.

„To bola rýchlovka, lebo to trvalo možno 60 sekúnd. Vetrisko hučal. Stromy padali, strechy lietali ako karty. Nám odnieslo strechu až o 300 metrov ďalej, len pred týždňom sme ju maľovali,“ smutne vyratúva škody. Všetky veci jeho rodiny ničivý živel rozhádzal po celom dvore. „A potom bol zrazu pokoj,“ spomína Pavol na chvíle hrôzy. Manželka vtedy bola doma, s plačom mu volala, čo sa deje. „Všetky tri komíny nám zobralo. Pozatvárané okná otvorilo. Jeden strom nám skoro spadol cez okno do domu, ale našťastie ho strhlo iným smerom,“ pokračuje mladý muž. Hutajovci vo štvrtok počítali škody, no odhadujú, že sa budú pohybovať v tisícoch.

Hlavu v smútku má i Margita Kukučová (83): „Strašné, takéto niečo som v živote nevidela!“ Príbytky museli ratovať i ďalší dedinčania. „Stáli sme pri dverách, išli sme zo záhrady a vtom sa začala búrka. Urobil sa vír a všetko bralo nenormálnou rýchlosťou.Zobralo nám strechu. Ani sme si to nestihli uvedomiť,“ vraví Helena Kočkošová (63). Vrtochy počasia si nevedia vysvetliť ani meteorológovia. „Aj my by sme radi vedeli, čo to bolo. Ani radarová odrazivosť nebola vysoká. Musíme to zanalyzovať, potom budeme múdrejší,“ povedala nám známa televízna meteorologička Miriam Jarošová.

Lekárovčanom vo štvrtok prišli na pomoc aj desiatky vojakov a hasičov, ktorí čistili zavalené cesty a s dedinčanmi ratovali z príbytkov, čo sa dalo. Svoju pomoc dedine poskytne aj vláda, ktorá vyčlenila 500-tisíc eur. „Budeme sa snažiť čím skôr to dať do poriadku, ako obecný majetok, tak vlastnícke vzťahy s občanmi. Vyrovnajú si svoje veci, pomôžeme im, ako budeme môcť,“ uviedol starosta Lekároviec Milan Örmezey s tým, že škody po veternej smršti zatiaľ nemajú vyčíslené.