Bugár a Kočner pár dní po poprave novinára a jeho snúbenice: Náhodné stretnutie na Maldivách?!

Po tom, čo sa objavili informácie, že o Kočnerovi má vypovedať jeden z obvinených z úkladnej vraždy ako o objednávateľovi, od podnikateľa dávajú takmer všetci ruky preč.

Pozoruhodné je, že krátko po poprave novinára s priateľkou sa uprostred vážnej politickej krízy zobral šéf Mosta Béla Bugár (60) na dovolenku na Maldivy. Nový Čas zastihol pri ceste do exotickej destinácie krátko pred ním aj samotného Kočnera. Čo tam spolu robili?

Bugár šiel na luxusnú dovolenku s manželkou. Pobyt vraj mal dlho vybraný a aj počas neho zvažoval, či zostane v koalícii so Smerom. Na výlete sa však zrazu stretol aj s Kočnerom, ktorý sa už v tom čase objavoval v nespočetne veľa kauzách a viedlo sa voči nemu viacero vyšetrovaní. Ku konfrontácii prišlo v luxusnom rezorte Reethi Rah a Kočner schôdzku najskôr zaprel.

„Nestretol som sa s pánom Bugárom, pretože výraz stretnúť sa u mňa znamená mať dohodnuté stretnutie. Iný výraz je stretnúť niekoho, to znamená náhodne na niekoho natrafiť. Pána Bugára som zazrel v reštaurácii, pozdravil som ho ako prvý, keďže som mladší, a on odzdravil. Žiadny iný kontakt medzi nami neprebehol,“ uviedol vtedy Novému Času Kočner.

Bugár odletel 3. marca, s Kočnerom sa stretli o štyri dni neskôr. Politik hovorí, že išlo o náhodu. „Stretli sme sa iba raz na dovolenke. Môžem ísť počas školského roka na dovolenku iba cez jarné prázdniny, vtedy chodí k moru aj obrovské množstvo ďalších Slovákov. S pánom Kočnerom sme sa stretli na raňajkách, keď som si šiel vziať nejaký syr alebo jogurt, to je jedno. Pozdravili sme sa a dovidenia, vedel som, kto to je, ale viac som ho tam nevidel,“ povedal Novému Času Bugár.

Dodal, že s manželkou oslavovali šesťdesiatku. „Nakoniec to dopadlo tak, že si ľudia myslia, že som sa tam šiel stretnúť s pánom Kočnerom. Keby som sa chcel s niekým tajne stretnúť, tak vám garantujem, že nikto o tom nebude vedieť. To sú konšpirácie. Dokonca som počul aj také, že mi tam pán Kočner sprostredkoval stretnutie so Sorosom s ktorým som sa mal dohodnúť, ako zložiť alebo zrušiť túto vládu,“ uzavrel Bugár. Faktom je, že novinári sa o stretnutí dozvedeli len náhodou...