Vodič auta smrti zostáva za mrežami, dvaja budú stíhaní na slobode: Aká je minulosť pirátov z Poľska?

Rozhodli o pirátoch! Kým rodina a blízki mŕtveho nevinného vodiča Štefana († 57) žialili na poslednej rozlúčke v Oravskom Podzámku, traja poľskí piráti sa postavili pred sudcu.

Podľa jeho verdiktu za mrežami napokon zostal len vodič auta smrti Marcin Laskovski (42). Šofér mercedesu Lukasz Kaminski (26) a vodič ferrari Adam Szigulinski (27) sa dostali na slobodu. Včera ráno o pol ôsmej doviedla polícia pred sudcu v Dolnom Kubíne Lukasza Kaminského, Adama Szigulinského a Marcina Laskovského.

Posledného priviezli z nemocnice. Sudca rozhodoval viac ako päť hodín, kým dospel k verdiktu. Šoféra Marcina Laskovského, ktorý s Porsche Cayenne čelne narazil do Škody Fabia a usmrtil otca rodiny Štefana, poslal sudca do väzby, preto sa už do špitála nevrátil.

„Pacientovi sme vypísali prepúšťaciu správu. Jeho stav už nepotreboval ďalšiu liečbu. Zranenia hrudníka, pre ktoré bol u nás hospitalizovaný, sa neukázali až také závažné,“ povedala lekárka na ARO.

Vodič mercedesu Lukasz Kaminski (26) zaplatil pokutu 150 € a tým bol jeho priestupok vyriešený a nebude stíhaný. „Toto meno sa objavuje na poľských automobilových portáloch, no nedovolil by som si tvrdiť, že bol žurnalista, skôr autor reklamných a propagačných textov pre rôzne automobilové portály,“ vyjadril sa o ňom reportér poľskej televízie Tomáš Patora.

Ako posledný si rozhodnutie sudcu vypočul Adam Szigulinski, ktorý šoféroval žlté Ferrari 458 Spider z Poznane. Doma je toto meno veľmi známe, lebo jeho otec Daniel je úspešný podnikateľ. Sudca rozhodol, že môže byť prepustený na základe kaucie vo výške 20-tisíc eur, ktorú zložila jeho mama.

K nehode odmietla čokoľvek povedať, len stroho odvetila: „Je mi to ľúto,“ a následne si syna Adama odviezla domov. „Prokuratúra Dolný Kubín podala návrh na všetkých troch obvinených štátnych príslušníkov Poľskej republiky na ich vzatie do väzby. V jednom prípade súd v celom rozsahu návrh akceptoval, druhého prepustil na slobodu a od tretieho súd prijal peňažnú záruku a tak bol prepustený na slobodu. Proti rozhodnutiu tých, ktorí boli prepustení, sa prokurátor odvolal a bude rozhodovať krajský súd,“ povedala prokurátorka.

Dvaja sa vykúpili

Peter Belej, sudca Okresného súdu v Dolnom Kubíne

Pokiaľ ide o Martina Laskovského, akceptoval sa návrh prokurátora a bol vzatý do väzby. U spoluobvineného Adama Sczigulinského boli konštatované dôvody väzby, ale tá bola nahradená prijatou peňažnou zárukou a bol nariadený dohľad mediačného a probačného úradníka.

Môže sa vrátiť do Poľska, ale musí dodržiavať ustanovené podmienky, inak mu kaucia prepadne. Kauciu 20-tisíc € zložila jeho mama. Spoluobvinený Lukász Kaminski bol prepustený, lebo u neho už došlo k postihnutiu za delikt, za ktorý bol obvinený na mieste blokovou pokutou vo výške 150 €. Platí zásada, že nie dvakrát za to isté.