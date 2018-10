Lucie Bílá prehovorila o noci, kedy sa začal jej románik s Radkom: Scéna ako z romantického filmu

Scenár ako z romantického filmu! Česká speváčka Lucie Bílá (52) prehovorila o dni, či skôr noci, kedy sa začal jej románik s partnerom Radkom Filipim (35).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Príbeh lásky Zlatej slávice a šampióna jej srdca odštartovalo klamstvo, ktoré sa napokon stalo realitou. Bílá prvýkrát stretla svojho „zajačika“ pred troma rokmi po obnovenej premiére muzikálu Carmen. „Utekala som pred davom fanúšikov a schovala sa za najväčšieho muža v miestnosti so slovami ,Som tu so svojím priateľom, radi by sme mali chvíľu pokoj.´

Lucie Bílá letela na výlet so sexi frajerom: Detail na jeho tele vzbudzuje obdiv, ale aj obavy!

On stál chrbtom, len sa otočil, usmial sa a vzal ma pod svoje krídla s takou samozrejmosťou, že o mojich slovách nikto nepochyboval,“ spomína na začiatky svojho milostného príbehu známa umelkyňa, ktorá dokonca Filipiho mamu predstavila ako svoju svokru. „V tej chvíli mi ani vo sne nenapadlo, že tá milá hra sa za čas premení v sladkú realitu,“ dodala spokojná Lucie.