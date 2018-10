Tínedžerka netušila, že je tehotná: Dieťa mi doslova vyletelo z nohavíc

Tínedžerka nemala ani len poňatia o tom, že je tehotná.

Milaois Murphy (18) z Dublinu povedala, že to zistila až po tom, čo jej dcéra doslova vyletela z nohavíc. Harper vážila podľa Daily Mail len 458 gramov a narodila sa v 26. týždni tehotenstva.

Milaois si myslela, že len bacuľatie a keď prišli bolesti, mala pocit, že má zápal slepého čreva a vôbec nevedela o tom, že v nej rastie nový život. Po troch mesiacoch intenzívnej starostlivosti je jej 5-mesačné dievčatko zdravé a váži 3,6 kilogramov. Žije s Milaois a s jej partnerom Jamesom Mulliganom.

Keď začala mať kontrakcie, zostala hore celú noc a svojej mame Victorii hovorila, že má asi zápal slepého čreva a mala tiež silné bolesti chrbta. Až potom, keď jej v kuchyni praskla plodová voda si jej matka uvedomila, čo sa deje. "Mala som bolesti chrbta a zle sa mi spalo, ale to bol jediný príznak tehotenstva. Myslela som si, že som len trochu pribrala, dokonca som si neuvedomila, že ma dieťa kope. Tú noc som neustále zvracala a povedala som mame, že musím ísť do nemocnice. O chvíľu na to mi však praskla voda."

Zavolali sanitku, no kým na ňu čakali, malá Harper sa narodila. "Doslova som ju porodila na podlahe v kuchyni. Jednoducho mi vyletela z nohavíc. Bola som taká zmätená a šokovaná, že som poriadne ani nevedela, čo sa deje. No keď som ju uvidela, prebudil sa vo mne materinský inštinkt," povedala mladá mamička.

Narodenie malej Harper sa však nezaobišlo bez komplikácií a museli ju niekoľkokrát resuscitovať. Po tom, čo sa narodila, začala plakať, ale hneď prestala dýchať. Jej cesta bola ťažká, no nakoniec sa jej to podarilo. Konzultantka Adrienne Foran povedala: "Harper nebola ťažšia ako vrecko cukru."

"Je neuveriteľné, akou šťastnou ma dokázala urobiť. Je to silné dieťatko," povedala Milaois.