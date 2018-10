Old Trafford pre všetkých: Manchester plánuje genderovo neutrálne toalety

Old Trafford pre všetkých fanúšikov.

Manchester United zvažuje zriadenie genderovo neutrálnych toaliet na Old Trafford.

V prípade, že predstavený plán nadobudne aj reálne kontúry, stane sa Manchester United prvým vysokopostaveným profesionálnym tímom s podobnými zariadeniami. Hlavným dôvodom je uspokojiť čo najväčšie množstvo fanúšikov “Červených diablov“.

„Je to niečo na čo prihliadame, pretože chceme, aby bol Old Trafford aj naďalej otvorený pre všetkých priaznivcov,“ povedal pre britský The Telegraph šéf bezpečnosti Jim Liggett.