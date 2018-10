Dara a Rytmus sa rozišli skôr, ako priznali: Koniec prišiel na exotickej dovolenke

Prešiel do útoku! Raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) je po rozchode s Darou Rolins (45) šťastne zadaný s Jasminou Alagič (29) a vyzerá to tak, že popová diva už nemá v jeho myšlienkach žiadne miesto.

Najprv totiž vymazal všetky fotky, ktoré s Rolins mal, a nedávno stiahol aj skladbu, ktorú pre speváčku napísal. Kritika ho však vyburcovala k činom a Rytmus priznal niečo, čo tušil len málokto. S Darou totiž dali definitívnu bodku za ich vzťahom ešte v januári, teda dva mesiace pred tým, než s tým vyšli na verejnosť. Rytmus a Dara v marci všetkým vyrazili dych, keď na sociálnej sieti priznali, že ich sedemročný vzťah je v koncoch.

Raper potom vhupol do vzťahu s exotickou moderátorkou Alagič a začal s veľkým upratovaním. Najprv vymazal všetky snímky, ktoré s Rolins na svojom profile mal, a len nedávno prišlo aj na pieseň 8. október, ktorú zložil pre blondínku k prvému výročiu. Videoklip na internete už totiž nenájdete. Reakcie okolia prišli okamžite, čo však Rytmusa nenechalo chladným. „Viete, prečo som to vymazal? Pretože ste prehajpovaní a premotivovaní mojou minulosťou. Takže vám to len uľahčujem, aby ste z toho nechytali záchvaty,“ napísal s tým, že speváčka má stále miesto v jeho srdci.

„Nechajte to na mňa, kde si tie spomienky uchovám. Daru si naďalej vážim, ale kapitola s ňou je definitívne uzavretá. Od januára pre nás oboch,“ dodal raper, ktorý tak priznal, že s Darou sa rozišli dávno pred tým, než to oznámili fanúšikom. Novému Času sa navyše podarilo zistiť, že definitívne zbohom si dali na exotickej dovolenke na Bali, kde spolu dvojica začiatkom roka bola. „Už na svadbe ich spoločných priateľov, keď sa vydávala jedna z Dariných tanečníc, bolo jasné, že sa medzi nimi niečo deje a vôbec sa k sebe nemali,“ povedal nám zdroj z okolia expartnerov.

Zobral jej všetky ilúzie

Napriek tomu, že dvojica v čase rozchodu avizovala, že zostáva kamarátmi, zdá sa, že opak je pravdou. Dôkazom toho sú aj Rytmusove skutky, keď zo svojej minulosti maže každý detail, ktorý ho s Darou nejako spájal. A čo na to popová diva? „To mi ani nehovorte, to mi úplne ničí ilúzie, ktoré mi zostali. Nechcem o tom ani počuť, ani vedieť, lebo mi to príde trápne a smutné,“ uviedla pre Nový Čas Rolins na adresu svojho ex.