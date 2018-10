Absolútna športová bomba: Hviezdny golfista Sabbatini má reprezentovať Slovensko na olympiáde v Tokiu!

Získať občianstvo, presláviť krajinu vo svete a reprezentovať ju na olymijských hrách 2020 v Tokiu.

To sú ciele Roryho Sabbatiniho (42), jedného z najlepších golfistov súčasnosti. Spolu s manželkou Martinou Sabbatini Štofaníkovou sme ich včera zastihli na cudzineckej polícii, kde vybavovali potrebné formality.

Slovenská golfová asociácia (SKGA) a Slovenský olympijský výbor (SOV) včera informovali, že našu krajinu by mal čoskoro reprezentovať golfista svetového formátu. Predstavia ho dnes na tlačovke Podľa našich informácií to bude rodák z juhoafrického Durbanu a viacnásobný víťaz turnajov PGA Tour R. Sabbatini.

„Áno, je to pravda. Vo štvrtok sme navštívili oddelenie štátneho občianstva na cudzineckej polícii, keďže dostal ponuku od SKGA a SOV,“ povedala pre Nový Čas Roryho manželka Martina. Jej polovičke sa vraj ponuka zapáčila a nepotreboval čas na rozmyslenie.

„Slovenskí golfisti možno ani nepočítali, že im prikývne. Našu krajinu však viackrát navštívil, veľmi sa mu tu páči a aj teraz sme si tu boli viackrát golf zahrať. Slovensko je pre neho zaujímavé a keď sme to doma preberali, povedal, že ak môže pomôcť, či už naštartovaním mládeže, ktorej sa tým môžu otvoriť dvere na obrovské podujatia, kam by sa nemali inak šancu dostať, nemá nad čím váhať,“ vysvetlila Martina Sabbatini Štofaníková.

Štátny znak na vaku

Meno Rory Sabbatini je vo svete golfu uznávaná značka a môže zaručiť veľkú propagáciu Slovenska. Stále má kartu na najprestížnejšie turnaje PGA Tour. Sezónu odštartuje o dva týždne a už so slovenským znakom! „Keď mu vyrábali novú tašku na sezónu, nechal si ho tam vyšiť. Keďže sme museli splniť určitý termín pre prípad, že by sa kvalifikoval na OH 2020, predbežne nahlásil, že bude reprezentovať Slovensko a v tejto sezóne už bude štartovať pod našou vlajkou. Je nabudený a vzrušený. Berie to ako výzvu a i svetové organizácie sa tešia, že im pribudne nová krajina, ktorá v podstate na golfovej mape doteraz nebola,“ uviedla Sabbatiniho manželka. Spoločne s fanúšikmi golfu verí, že vybavovanie potrebných dokladov prebehne bez problémov. „Na úrade nám potvrdili, že papiere máme v poriadku a vedia o nás i na ministerstve školstva. Dúfame, že to prejde a občianstvo získa. Je jasné, že bude potrebovať určitú výnimku, keďže práca mu neumožňuje zdržiavať sa u nás dostatočný čas, ale určite to bude v prospech krajiny,“ dodala Roryho manželka.

RORY SABBATINI

- narodil sa 2. apríla 1976 v Durbane (J. Afrika)

- golf začal hrať ako 4-ročný

- profesionál od roku 1998, o rok neskôr bol najmladším členom PGA Tour

- víťaz 6 turnajov PGA Tour

- v septembri 2007 sa prvýkrát dostal do elitnej desiatky svetového rebríčka

- v minulosti reprezentoval Južnú Afriku, no už niekoľko rokov tam nebol a stal sa naturalizovaným Američanom

- na prémiách doteraz zarobil 31 361 090 dolárov (27 157 161 eur)