Železnice sa buchli po vrecku, nové uniformy za 1,5 mil. €: Studená sprcha od módnej návrhárky

Budú mať väčšie pohodlie! Vlakvedúci a osobní pokladníci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa môžu tešiť na modernejšie pracovné oblečenie.

Uniformy z odolnejších i pohodlnejších materiálov takmer za 1,5 milióna eur vymenia vyše 2-tisíc zamestnancom do konca budúceho roka. Zmena v šatníku železničiarov prichádza takmer po šiestich rokoch. „Vzhľad a kvalita súčasných uniforiem už nezodpovedá našim kritériám. Je pre nás dôležité, aby nové pôsobili dôstojne, ale zároveň boli aj pohodlné,“ povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Cena kompletného vystrojenia pre pánov je 678 eur, pre dámy 601 eur. „V oboch prípadoch ide o maximálnu sumu za celú výbavu vrátane zimných búnd a doplnkov,“ ozrejmil Kováč. Celková objednávka na uniformy na roky 2018 a 2019 je 1 490 686 €.

Je to zastarané

Ida Sándor (42), módna návrhárka

Otvoriť galériu Ida Sándor. Zdroj: fb/ida sándor

Medzi starou a novou uniformou som si nevšimla veľké zmeny. Do očí mi hneď udreli nepraktické biele vrecká. Chápem konzervatívny štýl oblečenia železničiarov, no chýba tomu originalita i moderné a kreatívne prvky. Dnes šijeme v užšom strihu, vyzerá to viac švihácky! Rovnako nesúhlasím s výberom bielej blúzky a šatky, je to zastarané až komunistické!

Dámska uniforma:

blúzka s dlhým a krátkym rukávom v bielej a modrej farbe

biela polokošeľa

sako

vesta a pletená vesta

pletený sveter

sukňa a letná sukňa

nohavice, letné nohavice a trojštvrťové nohavice

bunda, plášť do nepriaznivého počasia

šatka, šál, pletený šál

Cena: 601 €

Otvoriť galériu Stevardi. Zdroj: zssk

Pánska uniforma:

košeľa s dlhým a krátkym rukávom v modrej a bielej farbe

biela polokošeľa

sako

vesta a pletená vesta

nohavice a letné nohavice

bunda, plášť do nepriaznivého počasia

vlnený šál, viazanka, opasok

Cena: 678 €



Cestujúci zažili na železnici pekelný mesiac

Minimálne päť porúch vlakových súprav ohrozovalo v septembri cestujúcich, pričom niektorí z nich museli dokonca utekať pred plameňmi šíriacimi sa z horiacich rušňov. Pracovníci železníc tvrdia, že chyba je v servisovaní vlakov, a tiež aj v tom, že veľa rušňov má rok výroby 1968.

ZSSK udržiavajú 1500 vlakov a pri osobných vozňoch sa technická kontrolarealizuje raz za 24 hodín a jedenkrát za mesiac prejdú súpravy komplexnou kontrolou, kde sa zsiťuje ich stav. Závisí to aj od kilometrických výkonov, na základe čoho sa následne vlaky pristavujú do údržby. Na margo udalostí povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč: ,,Išlo o mimoriadne udalosti, ktoré nie sí zapríčinené zlou údržbou. Všade vo svete sú podobné udalosti bežné."