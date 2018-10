NHL sa pozdávajú zájazdy do Európy: V hre je zápas len kúsok od Slovenska

Najprestížnejšia hokejová súťaž sveta zámorská NHL sa snaží dlhodobo expandovať mimo hranice Severnej Ameriky.

Dôkazom toho boli aj tohtoročné prípravné duely, v rámci ktorých zavítali niektoré kluby profiligy do Ázie alebo Európy. Diváci v čínskych mestách Šanghaj a Peking videli dva zápasy medzi Bostonom a Calgary, vo švajčiarskom Berne hostili domáci hráči klub New Jersey Devils a do nemeckého Kolína nad Rýnom pricestoval Edmonton Oilers. V základnej časti budú na programe ešte súboje vo Fínsku a Švédsku.

Zástupcu komisára NHL Billa Dalyho oslovil veľký záujem nemeckých hokejových priaznivcov a na tlačovej konferencii v Kolíne vyhlásil, že by sa tu v blízkej budúcnosti mohol uskutočniť nielen prípravný, ale aj súťažný duel. "Ak tu prinesiete mužstvo s najlepším nemeckým hokejistom všetkých čias, určite nám to pomôže v snahe prilákať ľudí. Bola to súčasť nášho rozhodovania. Podľa toho, čo som počul od zástupcov Oilers, hráči si užili tieto dni a ja si myslím, že Kolínčania prijali túto udalosť pozitívne," prezradil Daly pre NHL.com, ktorý označil Nemecko za rozvíjajúci sa trh.

Od roku 2007 sa uskutočnili zápasy základnej časti NHL v piatich rôznych európskych krajinách vrátane Nemecka. Pred siedmimi rokmi hostil Berlín duel medzi Buffalom a Los Angeles, v ktorom Sabres zvíťazili 4:2. Dejiskami ďalších európskych duelov profiligy boli Česko, Veľká Británia, Fínsko a Švédsko. Zoznam štátov by sa v budúcnosti mohol rozširovať. Dokonca padla zmienka aj o holandskom Amsterdame.

"Našim konečným cieľom je dostať NHL na čo najviac trhov. Pozeráme sa však na ne odlišne. Existujú krajiny, v ktorých je hokej veľmi dobre etablovaný, ale potom sú tu trhy, na ktorých nie je športom číslo jeden. Treťou kategóriou sú trhy, na ktorých by sme radi zasiali semienko a získali tam lepšie postavenie. V tomto smere by som napr. Amsterdam posunul ešte pred Čínu, pretože v Holandsku sú ľudia so športom dobre oboznámení. Chceme byť nápomocní pri rozvoji športu v teréne a práve na to sa teraz zameriavame," dodal Daly.