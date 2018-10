Obľúbeného českého herca prenasledujú problémy: Najprv nehoda, potom kolaps rovno pred divákmi!

Český herec Bohumil Klepl (60) mal pred dva a pol mesiacmi desivú nehodu.

So svojím skútrom skončil pod kolesami autobusu. Herec vyviazol s troma zlomenými rebrami, pričom jedno mu prepichlo pľúca. Po šoku, ktorý pri kolízii utrpel, si z osudných chvíľ dokonca nič nepamätá. Teraz zažil Klepl, známy aj z filmov Účastníci zájazdu či Doktor od jazera hrochov, ďalšiu nepríjemnosť.

Pražské divadlo Studio Dva! Totiž muselo kvôli hercovi zrušiť predstavenie, v ktorom účinkuje sám. Klepl tvrdí, že skolaboval. ,,Omdlel som asi po desiatich minútach predstavenia. To sa mi za tridsať rokov ešte nestalo. Myslím, že je to spojené s tou haváriou, ktorú som mal v lete. Snažím sa dať do poriadku,“ povedal Blesku.

Do redakcie denníka sa však ozvalo niekoľko divákov predmetného predstavenia. ,,Bol opitý, môžem to dosvedčiť,“ tvrdí jeden z nich a na stránke divadla sa množia komentáre v podobnom duchu. Kultúrny stánok sa však za Klepla postavil. ,,Išlo skutočne o zdravotné problémy a viac to nebudeme komentovať,“ povedal Blesku hovorca Tomáš Přenosil s tým, že herec odohrá pre divákov náhradné predstavenie.