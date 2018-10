Mladého speváka zo SuperStar zrazil rozchod s Knechtovou na kolená: Zúfalé slová o speváčke

Odkryl svoju bolesť. Ako nedávno vysvitlo, šou SuperStar dala dokopy porotkyňu a súťažiaceho.

Finalista Petr Borkovec (18) až po rozchode priznal, že tvoril päť mesiacov pár so speváčkou Katarínou Knechtovou (37). Tá je pritom od českého mladíka takmer o 20 rokov staršia. Ešte v júni jej poslal cez sociálnu sieť zaľúbený odkaz. ,,Ide z teba neskutočná energia a tie oči? Som proste zamilovaný! Si proste úžasná!“ písal.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ako teraz informuje extra.cz, Borkovec sa nevie z kopačiek spamätať. ,,Vrátil by som sa k nej, aj keby ma to malo stáť život,“ zveril portálu úprimné slová. ,,Stále ju milujem, nedá sa odmilovať zo dňa na deň, čo je škoda,“ dodal a vyzerá to, že stále dúfa: ,,Určite to medzi nami dopadne tak, ako má.“

Podľa informácii extra.cz je pravdepodobné, že práve skúsenejšia Slovenka bola prvá žena, s ktorou mal Petr milostnú skúsenosť. Prezradila to dievčina z Prahy, ktorej mal v čase prebiehania šou superstárista prezradiť, že je panic a neskôr spolu niečo mali. ,,Najprv sa mi tomu nechcelo veriť, hlavne ma to vôbec nezaujímalo, ale podľa toho, ako neskúsene sa správal, to musí byť pravda,“ zverila portálu nemenovaná slečna.