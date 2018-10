Hnutie OľaNO: Železnice SR nakúpili v Bratislave predražené pozemky

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podľa hnutia OĽaNO nakúpili v Bratislave - Devínskej Novej Vsi predražené pozemky.

Opozičné hnutie má podozrenie, že mohlo prísť k podvodu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, preto v tejto veci podáva trestné oznámenie. OĽaNO opakovane vyzýva ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka, aby konal, inak bude sám čeliť odvolaniu v parlamente.

Štátny správca železničnej infraštruktúry nakúpil zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 439 štvorcových metrov za 1,21 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,45 mil. eur vrátane DPH) od bratislavskej spoločnosti Flavio, s. r. o., na základe zmluvy z decembra 2017. Cena za štvorcový meter dosiahla 90 eur bez DPH (108 eur s DPH), pričom okolité pozemky stoja sedem eur za štvorcový meter.

Poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz vo štvrtok informoval, že s odborným tímom si detailne preštudovali zmluvy, na základe ktorých železnice pozemky nakúpili. "Zistili sme, že problémom nie sú len premrštené sumy a podozrivé personálne prepojenia, ale najmä to, že celý nákup sa javí ako podvod. Železnice totiž nakupujú pozemky, ktoré im vôbec netreba, pričom v zmluvách tvrdia presný opak," povedal Marosz. Znalecký posudok vypracoval predávajúci a na cene za nehnuteľnosť sa napokon dohodli ústne.

Expert OĽaNO na dopravu Jiří Kubáček uviedol, že železnice sa tvária, že tento obchod urobili preto, lebo pod železničnou traťou mali nevysporiadané pozemky. "Považujeme to za klamstvo. Podľa katastra sa na pozemkoch, ktoré nakúpili, žiadna železničná trať nenachádza. Na pozemku sa nachádza stará nevyužívaná vlečka, teda priemyselná koľaj, ktorá nepatrila železniciam. Tie teda vôbec neboli nútené vykúpiť predražené pozemky," upozornil Kubáček. V kúpnej zmluve medzi ŽSR a Flavio sa uvádza, že účelom prevodu nehnuteľnosti je potreba dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza stavba - železničná trať.

Na uvedenom mieste v Devínskej Novej Vsi by mal byť v budúcnosti Terminál integrovanej osobnej dopravy, o jeho výstavbe sa má rozhodnúť až na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti modernizácie uzla Bratislava. "To je, ako keby sme už teraz začali vykupovať pozemky pre vysokorýchlostnú trať z Varšavy do Bratislavy, ktorá nevieme kadiaľ pôjde a nebude tu možno ani o tridsať rokov," dodal Kubáček.

O kúpe pozemkov informoval minulý týždeň portál Aktuality.sk s tým, že firma Flavio patrí advokátom Jaroslavovi Opaternému a Stanislavovi Schubertovi, pre ktorých v minulosti pracoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Firmu zapisoval do protischránkového registra právnik Ivan Piterka, bývalý Kažimírov kolega v právnickej kancelárii. Jednou zo spoločníčok firmy je aj 84 ročná Anna Blašková.