Ronaldo je titan: Pokiaľ ostatní raňajkujú, on už stíha toto!

Poľský brankár talianskeho futbalového klubu Juventus Turín Wojciech Szczesny vyhlásil, že jeho portugalský spoluhráč Cristiano Ronaldo je veľká inšpirácia, čo sa týka usilovnosti a poctivej práce.

Zároveň dodal, že "zebry" z Turína stavajú aj po príchode 5-násobného najlepšieho futbalistu sveta na doterajších pilieroch.

"Všetko, čo v kariére dokázal, vraví samo za seba. Ťažko povedať, či som niekedy hral s niekým lepším. Nemyslím si, že po jeho príchode sa nejako zmenila filozofia našej hry, ale je pravda, že v ofenzíve hráme rýchlejšie, sme efektívnejší a pravdepodobne budeme dávať aj viac gólov. Defenzívu, ktorá je základom sily Juventusu, však Cristianov príchod neovplyvnil. Keď vedieme 1:0 a treba, aby sa všetci postavili pred šestnástku, nikto s tým nemá problém. Vďaka tomu môžeme v tejto sezóne dosiahnuť niečo veľké," povedal 28-ročný rodák z Varšavy pre Eleven Sports.

A čo vraví niekdajší gólman Arsenalu Londýn a AS Rím na hviezdneho portugalského spoluhráča z profesijného pohľadu? "Je to doslova titan, čo sa týka práce. Keď s ďalšími spoluhráčmi prichádzame na raňajky, on si už dáva obed, pretože už medzitým absolvoval jeden tréning a stihol zájsť aj do posilňovne. Neuveriteľne sa stará o svoje telo. Po tréningoch zostáva najdlhšie v opatere fyzioterapeutov. Pravidelne chodieva na masáže a využíva všetky procedúry vo wellnesse. Pre všetko, čo dosiahol, musel tvrdo ´makať´. Je to pekný príklad pre všetkých hráčov. Nezáleží na tom, či máte 20 alebo 30 rokov, na ňom však vidíte, že stále môžete zvýšiť svoje pracovné nasadenie," doplnil Szczesny.

Juventus momentálne vedie Serie A aj H-skupinu Ligy majstrov s plným počtom bodov a aj vďaka Ronaldovi prežíva historicky najlepší úvod sezóny. V utorok podvečer Juventus zvíťazil v LM nad Young Boys Bern 3:0 aj bez potrestaného Ronalda, ktorý videl v predchádzajúcom víťaznom dueli LM vo Valencii (2:0) červenú kartu a musel jeden zápas nútene pauzovať.