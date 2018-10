Dievčina († 15) sa bránila hromadnému znásilneniu: Smrť ako z hororu!

Ohavné zverstvo! Tínedžerka sa chcela ubrániť pred chlípnikmi, zaplatila za to najvyššiu cenu.

Len 15-ročná Suvita Yadav z Indie prišla o život tým najkrutejším spôsobom. Ako informuje britský denník The Sun dievčina sa akurát vracala domov zo školy, keď ju prepadli traja mladíci s obludným úmyslom. Tínedžerku chceli znásilniť, no tá sa im silou mocou bránila. To sa jej stalo osudným.

Rozzúrení útočníci Suvitu dobili na smrť a potom ju obesili na strom. Brat študentky pracoval na neďalekej farme, keď počul sestrin krik. Keď však dobehol na miesto, už bolo neskoro. Naskytol sa mu pohľad, ktorý z pamäte už nikdy nevymaže. Jeho sestra zomrela tou najhoršou smrťou. Polícia zadržala troch mužov, ktorí sú vo väzbe. Pitva ukázala, že dievčina nebola znásilnená. Zdrvená rodina sa zo Suvitinej smrti nevie spamätať a žiada spravodivosť.