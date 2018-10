Žena, ktorú v Prahe uhryzla mamba zelená, je v umelom spánku: Nebezpečného hada ešte nechytili

Tridsaťročná pacientka, ktorú v pondelok večer v pražských Hlubočepoch poštípala mamba zelená, je stále v umelom spánku, jej stav zostáva vážny.

Pre ČTK to vo štvrtok povedal hovorca Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN) v Prahe Filip Brož. Hada sa zatiaľ nepodarilo odchytiť. Pravdepodobne zostal v dome, polícia jeho obyvateľov evakuovala.

"Dnes sa skontrolujú nástrahy, či sa do nich had chytil," povedal ČTK hovorca polície Jan Rybanský. V prípade, že sa tak nestane, bude sa v pátraní pokračovať, dodal. Okolnosti úniku smrteľne jedovatého hada policajti vyšetrujú, ženu vzhľadom k jej zdravotnému stavu zatiaľ nevypočuli. Podľa Broža zostáva stav ženy, ktorej bolo podané antisérum, vážny. "Musíme počkať ďalšie dni, aby sme vedeli, ako to pokračuje," uviedol.

Podľa špecialistov na odchyt jedovatých hadov z pražskej zoologickej záhrady je veľmi nepravdepodobné, že had by vzhľadom na nízke vonkajšie teploty opustil múry bytu, prípadne domu.