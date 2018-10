Rytmus vysvetľuje krok, ktorý sa dotkol jeho bývalej: Prečo som vymazal pesničku pre Daru!

Má na to svoj pohľad.

Patrik Rytmus Vrbovský urobil ďalšiu bodku za minulosťou, keď z internetu vymazal pesničku s názvom 8. október. Tú pred šiestimi rokmi na výročie ich vzťahu narepoval pre expriateľku Daru Rolins. Hudobník už pred časom vymazal zo sociálnej sieti ich spoločné fotky, teraz zmizla aj pieseň plná láskyplných vyznaní pre speváčku.

Po zverejnení tejto informácie sa Rytmus rozhodol vysvetliť, čo ho k prekvapivému kroku viedlo. ,,Viete, prečo som to vymazal? Pretože ste prehajpovaní a premotivovaní mojou minulosťou. Takže vám to uľahčujem, aby ste z toho nechytali záchvaty. Ja viem, že bulvár by najradšej chcel, aby som nosil Darine fotky v peňaženke, ale nechajte to na mňa, kde si tie spomienky uchovám,“ napísal reper na sociálnu sieť. ,,Daru si naďalej vážim, ale kapitola s ňou je definitívne uzavretá. Od januára pre nás oboch!“ dodal s tým, že žiadna vojna medzi ním a speváčkou nie je.

Lenže hudobník, zamilovaný do novej priateľky Jasminy Alagič, si možno neuvedomuje, ako situáciu vníma druhá strana. Darina reakcia po tom, ako sa dozvedela o vymazaní skladby, totiž hovorí sama za seba. „To mi ani nehovorte, to mi úplne ničí ilúzie, ktoré mi zostali. Nechcem o tom ani počuť, ani vedieť, lebo mi to príde, sorry, trápne a smutné,“ vyjadrila sa pre Nový Čas.