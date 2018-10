Víťazka Miss leta 2018 Alexandra Zemanová: Protekcia od Plačkovej?

Je to prvá súťaž, do ktorej sa prihlásila a hneď vyhrala. Nová Miss leta 2018 Alexandra Zemanová (22) podľa vlastných slov miluje jedlo, cvičí len v zime a pred fotoaparátom sa vraj nikdy neodhalí.

Ste súťaživá?

Práveže ani nie. Miss leta je moja prvá skúsenosť.

Čo vám to tak zrazu napadlo?

V jednom časopise som čítala, že sa možno prihlásiť, a tak som si povedala, že to skúsim. Nech niečo zaujímavé zažijem.

A čo ďalšie ambície? Čoskoro sa bude dať prihlásiť na Miss Slovensko...

Podľa mňa som na Miss Slovensko maličká, mám len 168 centimetrov. Ak by výška nehrala žiadnu rolu, rozmýšľala by som o tom. Za vyskúšanie nič nedám.

Ako ste prežívali súťaž Miss leta, to niekoľkotýždňové hlasovanie?

Sledovala som to celý čas a žila som s tým až do polnoci minulý piatok, bola som so stiahnutým žalúdkom hore do poslednej minúty. (smiech)

Počas súťaže vás na internete veľmi podporovala Zuzana Plačková. Ste kamarátky?

Áno, poznáme sa cez môjho priateľa, ktorý sa pozná s jej manželom. Podporovala ma, ale nie je to tak, ako si každý myslí, že som ju o to prosila. Robila to sama od seba.