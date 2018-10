Prekrásny gól v Lige Majstrov: Rakitičova delovka skutočne stojí za to

V stredajšom šlágri zvíťazil FC Barcelona nad domácim Tottenhamom Hotspur 4:2.

Hosťom zahrala do karát chyba brankára Huga Llorisa a gólová koncovka Philippeho Coutinha už po 92 sekundách od úvodného výkopu. Druhý úder domácim zasadil Ivan Rakitič po 28 minútach, keď sa halfvolejom oprel do lopty spoza šestnástky a tá si od žrde našla cestu do siete.

Na začiatku akcie bol skvelý Couthino, ktorý loptu najskôr skúšal dostať do bránky sám, no po tom ako sa dostal zo streleckého uhla, ju stihol naservírovať Rakitičovi. Hoci sa už-už zdalo, že skončí za čiarou a Couthino nestihne odcentrovať - podarilo sa. Chorvát ponúknutú šancu prijal a raketovou strelou prekonal Llorisa.

"Po niekoľkých slabších výsledkoch sme sa potrebovali nakopnúť. Myslím si, že sa nám to podarilo. Vedeli sme, že nás čaká kľúčový zápas v skupine, lebo sme hrali vo Wembley a proti Tottenhamu, Zvládli sme to výborne a verím, že fanúšikovia sa tešia spolu s nami," vravel tréner FC Barcelona Ernesto Valverde po zápase pre BT Sport.