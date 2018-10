Najlepší zamestnávateľ na Novom Zélande: Jeho ľudia robia len 4 dni v týždni

Na Novom Zélande vo firme Perpetual Guardian sa rozhodli uskutočniť experiment, ktorý sa týkal počtu pracovných dní. Na jar začali pracovať zamestnanci len 4 dni v týždni, pričom ich plat zostal nezmenený.

Nápad sa osvedčil a zavedú ho do praxe natrvalo. Celý experiment sledovala skupina vedcov. Potvrdili, že aj keď zamestnanci pracovali len 4 dni v týždni, pracovali efektívnejšie a ich hladina stresu sa znížila. Navyše sa u nich vyrovnal pomer medzi časom stráveným v práci a časom stráveným doma.

Predpoklad, že ak budú môcť zamestnanci stráviť s rodinou deň navyše, budú v práci sústredenejší a produktívnejší, sa teda osvedčil. Vedenie firmy sa vďaka priaznivým výsledkom rozhodlo zaviesť tento systém natrvalo. Zamestnanci budú chodiť do práce len 4 dni v týždni, pričom ich plat zostane nezmenený.

„Náš pokus ukázal samé za a žiadne proti. Preto sme sa rozhodli pre nový systém. Samozrejme, záležalo aj na ľuďoch a ich prístupe v práci, bez toho by to nešlo,“ povedal zakladateľ firmy Andrew Barnes. Podľa novozélandského ministra práce je experiment veľmi zaujímavý a mohol by sa zaviesť takmer vo všetkých kancelárskych zamestnaniach.