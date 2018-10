Ronaldo sa vyjadril k obvineniam zo znásilnenia: Tak to proste chodí

Američanka Kathryn Mayorgaová (34) tvrdí, že ju v júni 2009 v Las Vegas znásilnil portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (33).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Aby o záležitosti mlčala, vyplatil jej podľa nemeckého magazínu Spiegel 375 000 dolárov. Teraz by sa mal prípadom zaoberať americký súd. Päťnásobný víťaz ankety o najlepšieho futbalistu sveta Ronaldo popiera, že ženu znásilnil, sex s ním vraj mala dobrovoľne.

Mayorgaová Spiegelu povedala, že ju Ronaldo pred deviatimi rokmi análne znásilnil vo svojej hotelovej izbe. Po udalosti sa jej vraj spýtal, či má bolesti. "Pritom išiel na kolená a povedal: 'Z 99 percent som dobrý chlap, neviem, čo je s tým jedným percentom'," spomína žena, ktorá mala vtedy 25 rokov.

Na Ronalda sa teraz pozerá celý svet. Hviezdny futbalista si však z obvinení ťažkú hlavu nerobí.

"Dôrazne popieram obvinenia proti mne. Znásilnenie je odporný zločin, ktorý ide proti všetkému, kým som a v čo verím. Rovnako tak, ako som odhodlaný očistiť svoje meno, odmietam tiež živiť mediálne cirkus vytvorený ľuďmi, ktorí sa na mne plánujú zviditeľniť," uviedol Ronaldo na twitteri v portugalčine a angličtine.

"Moje čisté svedomie mi teda dovolí v pokoji očakávať výsledky akýchkoľvek vyšetrovaní," dodal útočník Juventusu.



"Sú to falošné správy. Chcú sa na mne priživiť. To je normálne. Chcú byť slávni, tak hovorí o mne. Ale tak to proste chodí. Som šťastný človek a všetko je v pohode," napísal ešte pred týždňom na svojom Instagrame.