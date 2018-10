Herec Cinkota si bol po manželku a syna: Valibuka odviezol k svokrovcom

Už má svoje poklady doma! Herec Dušan Cinkota (47), ktorý sa v sobotu stal hrdým otcom synčeka Olega, sa konečne dočkal.

Známy umelec si v stredu prišiel po manželku Zuzanu (32) a svojho valibuka, ako veľkého chlapčeka s láskou nazval, do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice. Rodinka z nej putovala do Zvolena.

Cinkota včera v spoločnosti svojej manželky Zuzky a synčeka Olega opúšťal nemocnicu. „Ideme už domov. Všetko je v poriadku, sme zdraví a šťastní,“ prezradil Novému Času herec. Úsmev na tvári žiaril aj Cinkiho milovanej polovičke, ktorá na muža čakala šesť rokov, kým ho podmienečne prepustili z väzenia. Chlapček, ktorý sa narodil v sobotu, si zatiaľ spokojne hovel vo vajíčku. A tam mu veru mohlo byť aj pritesno. „Váži 4 310 gramov a meria 57 centimetrov. Už teraz je to valibuk,“ dodal hrdý otecko.

Čerství rodičia napokon zamierili do Zvolena. „Pôjdeme teraz k starkým a do Bratislavy trošku neskôr,“ uviedol Dušan. Zuzka si po pôrode poležala na jednotke intenzívnej starostlivosti. Všetko nasvedčuje tomu, že synčekovi dala život vďaka cisárskemu rezu. „Nechcel by som to špecifikovať,“ zopakoval Dušan, ktorý pri pôrode nebol.

Chlapčeka však patrične privítal. „S kamarátmi a so švagrami sme oslávili. Rodičia aj svokrovci sa z vnúčatka tiež tešia. Moji dvojnásobne, keďže sestre sa tiež tento rok narodilo dieťatko,“ priznal Banskobystričan, ktorému sa darí aj v profesionálnej sfére. Nedávno režíroval lokálnu súťaž krásy a čaká ho moderovanie ďalšej spoločenskej udalosti.