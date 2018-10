Detaily zatýkania záhadnej prekladateľky Aleny odhalené: Na povrch vyplávali nové skutočnosti

Kým Alena Zsuzsová (44), obvinená z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27), sedí za mrežami, vychádzajú na povrch stále nové skutočnosti z jej minulosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Záhadná tlmočníčka, ktorá mala spolupracovať aj s Kočnerom, donedávna plávala v obrovských dlhoch. Pozoruhodné je, že sa zo zoznamu dlžníkov Finančnej správy vytratila tesne pred vraždou novinára. Proti zatknutiu však mala bojovať.

Obeť, strelec, šofér, sprostredkovateľ a objednávateľka. Na vrchole tohto zvráteného reťazca zatiaľ má stáť Alena, no ani tá však s vysokou pravdepodobnosťou nie je jeho posledným článkom. Čiernovláske totiž zatiaľ chýba zjavný motív. Nepoznajú ju poriadne ani vlastní susedia, mnohí z nich jej majetok označujú za záhadný. Všim­li si však, že v poslednej dobe nemala hlboko do vrecka. „Jej dcéra mala nedávno 15 rokov a na narodeninovú párty ju s kamarátmi viezla limuzína,“ poukazujú na „štedrosť“ ľudia z blízkosti rodiny. Aj sama Alena sa rada vyváža na drahých autách, momentálne sa pýši mercedesom.

Od koho, však nikto nevie. Nejaký čas mala pracovať v Taliansku, kde sa zdokonalila v jazyku.Dokonca vraj mali niečo schytať aj muži zákona. Isté je, že s Alenou sa niekoľkokrát stretol poslanec Boris Kollár, ktorý priznal, že jej daroval peniaze. „Ona sa mi snažila predať nejaké pozemky, pretože z toho mala províziu. Ja som sa rozhodol, že nič nakoniec nekúpim, vtedy mi povedala, že sa to pokúsi ponúknuť Kočnerovi.Neviem, či to bola pasca. Takto s odstupom času počúvam, že bola v kontakte s viacerými politikmi, a tak si myslím, že to mohla byť aj nejaká Marošova (Kočnerova, pozn. red.) záležitosť. Je to iba ciťák,“ vysvetlil Kollár.

Podľa medializovaných informácií Zsuzsová dlhovala ešte v roku 2016 na daniach 52 000 €, vyplynulo to z historických záznamov Finančnej správy. Podlžnosť mala byť vyplatená v dvoch splátkach. Prvých 30 000 € z dlhu ubudlo vlani v januári, zvyšný nedoplatok zmizol necelý mesiac pred vraždou Kuciaka.

Prvotná informácia hovorila, že Zsuzsová svoj dlh vyplatila sama, resp. že ho niekto uhradil za ňu. Podľa našich zdrojov však len prešiel na iný subjekt. „Dlh ďalej neevidujeme aj v prípadoch, ak bol postúpený právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,“ vymenúva jeden z viacerých dôvodov Ivana Skokanová z Finančnej správy.

To, že dlh zmizol v dvoch fázach, je podľa nášho zdroja bežné: „Dlh pravdepodobne nevznikol naraz a jedna časť pohľadávky bola staršia ako druhá. Z akého typu dane dlh vznikol, nie je jasné a nepovedali to ani na Finančnej správe.“