Slovák Andrej bojuje v Nórsku o dcérku Maxinku: Šokujúci dôvod odobratia dieťaťa úradmi

Najhoršia nočná mora! Z toho, čo prežívajú rodičia a starí rodičia maličkej Maxine (3,5), behá mráz po chrbte. Dievčatko, ktoré sa narodilo Slovákovi Andrejovi (31) a Nórke Sáre (24), odobrali nórske úrady, keď bolo na svete ledva 3 mesiace a jeho mama ho ešte dojčila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dôvod bol pre oboch rodičov šokujúci. Matka vraj nedokáže udržiavať dostatočný očný kontakt s bábätkom. Dych vyrážajúci je však fakt, že členom komisie, ktorá rozhodovala v Nórsku o odoberaní detí, bol aj psychiater usvedčený z pedofílie.

Andrej odišiel do Nórska za lepším zárobkom. V hoteli, kde pracoval, sa zoznámil s nepočujúcou Nórkou Sárou a po trojročnom randení sa v januári 2015 stali šťastnými rodičmi zdravého dievčatka Maxine. Príbeh ako z romantického filmu sa však onedlho premenil na nervy zničujúcu rodinnú drámu. Po narodení Maxinky sa začali nespočetné, mnohokrát nočné razie nórskych sociálnych pracovníčok. „Kontrolovali doslova všetko – od jedla v chladničke až po dojčenie a prebaľovanie niekoľkomesačnej Maxinky, ktorú musela mama v noci zobúdzať nasilu,“ opisuje hororové situácie stará mama dievčatka Janka Ladická.

Skutočné peklo však nastalo zhruba po dva a pol mesiaci od narodenia, keď Andreja a Sáru predvolali na sociálny úrad. „Keď vošli do miestnosti, zacvakli sa elektronické zámky, prišli policajti a sociálne pracovníčky a vzali Maxinku Sáre z náručia. Nevesta zo seba vydala zúfalý zvuk. Synovi povedali, že im dieťa odoberajú, lebo sú preň obaja nebezpeční,“ bolestivo spomína so slzami v očiach pani Janka.

Oznámenie zastihlo starých rodičov práve v čase, keď sa chystali presťahovať z Piešťan za synom do Nórska. Šokujúca správa, že vnučku vytrhli z náručia dojčiacej matke, ich priviedla na pokraj zrútenia. Ešte viac však zdôvodnenie úradov. „Matka vraj má slabý očný kontakt s dieťaťom, môj syn je pre dieťa nebezpečný, lebo je cudzinec, a keďže Sára vyrastala v detskom domove a u pestúnov, je preň tiež nebezpečná,“ vysvetľuje dôvod odobratia stará mama s tým, že ničomu nerozumela, pretože jej vnučka vyrastala vo funkčnej a zabezpečenej rodine. Boj o malú Maxine však nevzdali, hoci ich bábätko skončilo v pestúnskej rodine.

Súdne peklo

O odobratí dievčatka rozhodla najprv 14-členná komisia. Rodina si po tomto otrasnom zážitku našla právnika v Osle a začali sa ťahanice na súdoch. „Hoci sme dva súdy vyhrali, v poradí piaty sa skončil v náš neprospech, čo nikto z nás nečakal,“ zúfa si babka dievčatka a dodáva, že jedno pojednávanie stojí 5- až 8-tisíc eur.

Najhoršie pre rodinu však je, že vôbec netuší, kde sa ich maličká nachádza. „Vraj by môj syn mohol dieťa uniesť alebo ublížiť pestúnom,“ rozhorčuje sa pani Janka.

Svetlým bodom v celej hrôze bolo aspoň to, že rodičia mohli Maxine vídať. „Zo začiatku každé dva týždne na jednu hodinu, potom až každé 3 týždne na hodinu a teraz je to 3-krát do roka na jednu hodinu,“ vysvetľuje pani Ladická, ktorá však svoju milovanú vnučku vidí len vďaka videám a fotografiám. Sama sa k nej totiž nesmie priblížiť.

Stretnutia s Maxinkou sa konajú v priestoroch sociálneho úradu v Nórsku a podmienky pre rodičov sú viac ako prísne. „Nesmú plakať, nesmú sa smiať, nesmú sa jej dotýkať. Stále je tam dozor, ktorý stretnutie nahráva a pozoruje,“ opisuje pani Janka schôdzky s tým, že Andrej a Sára nesmú Maxinke povedať, že sú jej biologickými rodičmi.

Svetlo na konci tunela tak vidí jej utrápená babička už len v Štrasburgu. „Čakáme na vytýčenie pojednávania na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP), to však môže trvať aj viac ako rok,“ dodáva. Nápomocná im bude zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková. „V prípade, že ESĽP oznámi sťažnosť nórskej vláde, určite požiadame o intervenciu,“ dodala Pirošíková na záver. Nádej im svitla aj preto, že členom komisie, ktorá rozhodovala o odobratí, bol aj psychiater, ktorého usvedčili z pedofílie, a preto všetky rozhodnutia ešte raz preveria.

Jurisdikciu sme chceli preniesť na Slovensko

Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre ochranu detí a mládeže

Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, ale rodičia nám nedali možnosť bojovať na súde. Centrum vie o tomto prípade od roku 2015. V máji 2015 centrum osobne rokovalo v Nórsku, aby sa našla cesta presunu maloletej na Slovensko.

Rodičom sme ponúkli možnosť prenesenia jurisdikcie na Slovensko, rodičia však nesúhlasili, a tak intervencia, ktorá bola podaná Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu bola zamietnutá. Celý prípad tak napokon ostal len v rukách nórskych súdov.

O odoberaní detí rozhodoval pedofil

Jo Erik Broyn bol dlhé roky jedným zo 14 členov Detskej expertnej komisie, ktorá zastrešovala rozhodnutia sociálnej služby Barnevern v Nórsku a ktorá rozhodovala aj o prípade Sáry a Andreja.

V jeho počítači našli 200 000 fotiek a 12 000 videí zneužívania detí. Priznal sa, že materiál si sťahoval do počítača 20 rokov, no odvolal sa proti výške trestu. Sociálka teraz naveľa privolila, že preverí aj Broynove prípady. Mnohí zúfalí rodičia si však od toho nič nesľubujú. Žiadajú, aby ich preveril niekto nezávislý.