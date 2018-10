S Perinbabou v zime nerátajte: Meteorológovia predpovedajú mimoriadne teplú zimu

Kopy snehu a teploty hlboko pod nulou sú v zime čoraz väčšou výnimkou.

Posledné roky sa nesie zima v pomerne miernych teplotách a vyzerá to tak, že rovnako to bude aj teraz. Meteorológovia v zimnom období totiž nepredpokladajú výrazný pokles teplôt pod nulu.

Aktuálne klimatické vyhliadky naznačujú, že obdobie od decembra do februára by totiž ako celok malo byť v celej Európe teplotne nad hranicou dlhodobého priemeru, ktorý je počítaný od roku 1984 do roku 2009, píše imeteo.sk.

Na našom území by sa mali teploty držať približne o 2 stupne vyššie ako je priemer. Sneh sa má našej krajine tiež vyhýbať a predpokladá sa, že Slovensko spolu s východnou Európou sa výraznejšími zrážkami nepochváli. Tie sa majú koncentrovať v západnej Európe.