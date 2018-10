Zatkli vrahov poslanca Rakovského († 29)? Vieme, kto sú podozriví, ktorých chytili kukláči

Stopy podozrivých z úkladnej vraždy mladého advokáta a poslanca smerujú na juh stredného Slovenska.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kukláči z NAKA v stredu skoro ráno zadržali dvoch mužov – Adriána a Petra z Veľkého Krtíša, ktorí majú mať prsty v prípade spred piatich rokov. V aute v Žiari nad Hronom vtedy zahynul po výbuchu právnik a mestský poslanec Marek Rakovský († 29).

Kukláči v rámci akcie Tornádo nabehli v stredu do dvoch bytov, záložne a pivnice vo Veľkom Krtíší, odkiaľ odviedli dvoch mužov – podnikateľa Adriána a jeho kamaráta Petra. „Policajti protizločineckej jednotky NAKA spoločne s útvarom osobitného určenia zadržali dve podozrivé osoby z úkladnej vraždy, ktorá bola vykonaná 2. júla 2013 v Žiari nad Hronom,“ ozrejmil riaditeľ protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian s tým, že pri vražde bol použitý nástražný výbušný systém, ktorý bol na spodnej časti vozidla poškodeného M. R.

Počas riadenia vozidla došlo k výbuchu, následkom ktorého utrpel smrteľné zranenia. „Pri zadržaní boli vykonané domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. V súčasnosti sa vykonávajú ďalšie procesné úkony,“ dodal.

Novému Času sa podarilo zistiť, že podozrivý Peter mal už aj v minulosti problémy so zákonom, viackrát boli v jeho byte policajti. „Chodili sem často. On niečo robil v hore, často menil autá. Práve z lesa sa poznal aj s Adriánom,“ uviedol jeden z Petrových susedov z paneláka, v ktorom žil podozrivý s družkou a dcérkou. Adrián zase podnikal vo viacerých oblastiach a mal v meste záložňu „Nedávno sa rozviedol. Žil v byte sám. Exmanželka vychováva ich dve spoločné deti,“ povedal Adriánov známy.

Marek Rakovský († 29) zomrel po ceste do práce pred 5 rokmi, keď po výbuchu zhorel v aute. Jeho smrť stále ťažko nesú rodičia. Mama odkázala, že nenaberie odvahu o tom hovoriť. Otec iba do telefónu povedal, že on už vrahom dávno odpustil.

Pár dní pred smrťou mladý právnik Rakovský oslavoval zvolenie nového primátora v Žiari nad Hronom Petra Antala. „Informáciu, že chytili podozrivých z vraždy, beriem veľmi pozitívne. Potešil som sa tomu, lebo je to vec, ktorá traumatizuje Žiar nad Hronom už päť rokov. Musím však povedať, že som vždy veril, že sa nájde páchateľ, či to bude o rok, o päť, či o desať,“ uviedol primátor. Motív smrti poslanca zatiaľ zostáva neznámy.