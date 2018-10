Nechutný incident vo Zvolene za bieleho dňa: Ronyho dostrieľali na balkóne!

Na jednom zo sídlisk vo Zvolene sa strieľalo za bieleho dňa! Terčom útoku neznámeho strelca sa stal psík Rony, ktorého jeho majitelia nechali chvíľu na balkóne. Keď sa vrátili z nákupov, svojho domáceho miláčika našli s krvavou ranou na hrudi.

Môžu hovoriť o šťastí v nešťastí, lebo ďalších šesť striel zo vzduchovej zbrane nezasiahlo nikoho iného a skončili v stene.

Poriadne šokovaná ostala najmä Zuzana Perlácová zo Zvolena. Keď sa vrátila z nákupu, v byte našla svojho zraneného psíka Ronyho. Okamžite s ním zašla k veterinárovi a až ten zistil, že jej Jack Russel má v tele brok. Incident sa odohral ešte v auguste.

Zuzana na sídlisku v byte na Študentskej ulici nechala behať štvornohého miláčika a pootvorila mu aj balkón. „Keď som sa po hodine a pol vrátila domov, Rony mal na hrudi krvavú ranu a nevládal chodiť. Netušila som, čo sa mu stalo, tak som s ním utekala k veterinárovi,“ opisuje rušné chvíle Perlácová. Zverolekár hneď povedal, že psíkovo zranenie pripomína strelnú ranu. Až röntgen ukázal, že Rony má v tele skutočne brok.

Mohol dostať až šesť rán!

Ďalší vypadnutý brok našla Zuzana na balkóne. Aby toho nebolo málo, v stene balkóna táto nešťastná žena objavila dokopy až šesť dier! Preto zavolala na políciu. „Muži zákona spísali výpoveď, odfotili diery a zobrali si projektil, ktorý zo steny vypadol,“ doplnila Zvolenčanka.

Pritom sama nesedela so založenými rukami. Spolu s manželom Jánom zisťovala, či niekto zo susedov počul streľbu, ktorá sa odohrala počas dňa. „Myslíme si, že sa strieľalo z jedného z dvoch panelákov vedľa nás, ktoré stoja kolmo k nášmu. Je to prekvapujúce, že niekto len tak bezhlavo strieľal na brešúceho psa. Veď mohol zasiahnuť aj človeka, nielen zviera,“ nechápe Perlácová, podľa ktorej sa na ich domáceho miláčika za osem rokov nikto nesťažoval.

Rony má brok dodnes v tele. Veterinár mu ho vyberať zatiaľ nechce, pretože operácia by bola riskantná a mohla by mu ešte viac ublížiť. „Odvtedy ho na balkón vôbec nepúšťame. No nevieme si vysvetliť, kto to urobil a prečo,“ dodáva Zuzana, ktorá čaká na výsledky policajného vyšetrovania.

„V tomto prípade stále prebieha objasňovanie priestupku. Urobili sme viacero úkonov aj kroky z oblasti balistiky, ktoré je ešte potrebné expertmi vyhodnotiť,“ informovala nás hovorkyňa banskobystrickej polície Petra Kováčiková.

Môže to byť prísnejšie?

Od 1. septembra 2018 u nás platí novela zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej zviera už nie je vec, ale živý tvor a cítiaca bytosť. K streľbe na psa však došlo skôr. „Aby sa tento priestupok mohol prekvalifikovať na trestný čin, museli by sa zistiť také nové okolnosti, ktoré by zvyšovali spoločenskú nebezpečnosť skutku,“ vysvetlil Marek Benedik, advokát.